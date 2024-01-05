دبي تفوز باستضافة المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية

المصدر: دبي - البيان

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فازت دبي باستضافة الدورة الـ 21 للمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية «MedInfo» في عام 2027، الذي يعتبر الاجتماع الرئيس للجمعية الدولية للمعلوماتية الطبية IMIA، لتصبح دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تنظم هذا الحدث البارز، ما يعكس المكانة التي تتمتع بها الإمارة في مجال استضافة الفعاليات والاجتماعات العالمية الكبرى.

وقال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن هذا الفوز يعكس ثقة الجمعيات الدولية على اختلاف اختصاصاتها وقطاعاتها، بما في ذلك الرعاية الصحية.

بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دبي لاستضافة اجتماعاتها ولقاءاتها، وهو ما يعزز من مكانة الإمارة كمركز مهم لتبادل المعرفة والتطوير المهني والتواصل، كما يجسد هذا النجاح أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال استعراض مقومات المدينة كوجهة مثالية لعقد مثل هذه الاجتماعات.

وأضاف: «في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، والتزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والابتكار، وكذلك جذب الكوادر الموهوبة والاستثمارات، فيما سيوفر هذا المؤتمر فرصة مميزة للمشاركين، للتعرف أكثر إلى المقومات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة القريبة من العديد من الأسواق الرئيسة، فضلاً عن المرافق الحديثة والبنية التحتية المتطورة».

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن فوز إمارة دبي باستضافة هذا المؤتمر وغيره من القمم والمنتديات والمؤتمرات الدولية، هو نتاج طبيعي لتفوق الإمارة وريادتها وتميزها المطلق في جذب وتنظيم اجتماعات ولقاءات القادة وصناع القرار والعلماء والخبراء والمتخصصين، الذين يرون في دبي مدخلاً رئيساً للمستقبل، ويجدون فيها المنصة الأكثر تفاعلاً وانفتاحاً وتقدماً على مستوى العالم».

وأشار الكتبي إلى أن استضافة دبي لأي حدث عالمي، هو ضمانة أساسية لنجاح الحدث نفسه، فيما توقع أن يكون لمؤتمر المعلوماتية أصداء محلية وإقليمية ودولية واسعة، نظراً لأهمية أجندة المؤتمر ومحاوره وجموع المشاركين فيه. وأضاف أن هيئة الصحة بدبي تولي موضوع المعلوماتية الطبية جل اهتمامها، لدورها الكبير في صناعة القرار، ورسم السياسات والتخطيط.

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