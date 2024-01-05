مواطنون لـ« البيان»: الاستراتيجية الجديدة ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة للمواطنين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد وسعيد الوشاحي

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أعرب مواطنون عن فخرهم واعتزازهم بجهود القيادة الرشيدة في بناء مجتمع سعيد ومتماسك، مؤكدين أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاجتماعية 33، وشعارها «الأسرة أساس الوطن»، تأتي في إطار حرص واهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز رفاهية وسعادة المواطن، وتمثل ترجمة حقيقية لدعم سموه لأبناء الإمارة، وتوفير الحياة لهم.

وقالت إيمان خميس، إن مستهدفات الأجندة وخطة دبي للسنوات العشر المقبلة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطن، وتلمس احتياجاته، وتوفر الحياة الكريمة لأهالي دبي، وتعزز مسيرة الرفاهية، وراحة المواطنين في الإمارة، مؤكدة أن سموه يضع نصب عينيه دائماً سعادة المواطنين في دبي، ومختلف إمارات الدولة، فهم الركيزة الأساسية للتنمية، ومحور المبادرات.

رد الجميل

وذكرت أن مبادرات القيادة الرشيدة لا بد أن يقابلها أبناء الوطن بالشكر، وبذل المزيد من العمل لرد الجميل للوطن والقيادة، التي لا تبخل على مواطنيها بأي شيء، ولا سيما أنها تبذل الغالي والنفيس، من أجل رفعة اسم الوطن عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أفاد محمد الأصلي بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تلبية متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل من أجل رفاهية وسعادة شعبه، من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتسهيل أمور حياتهم، فضلاً عن حرص سموه على الارتقاء بالمواطن على كافة المستويات التعليمية والثقافية والاقتصادية، وهو ما ساهم في تولي العديد من أبناء الوطن لمناصب دولية في عدد من الهيئات والمؤسسات العالمية.

ولفت إلى أن سموه قريب من أبناء شعبه وحريص على توفير الإمكانات والأدوات اللازمة، التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار، وتماسك النسيج الأسري الإماراتي، وتوفير حياة مستقرة، تعزز من جودة الحياة والمعيشة الكريمة لهم وتمكينهم من مواكبة المستجدات الدولية على كافة المستوياتهم .

حجر أساس

وفي سياق متصل، أعرب فرج إسماعيل عن سعادته البالغة باستراتيجية دبي 33 ومستهدفاتها، التي تصب في صالح أبناء المجتمع، مشيراً إلى أن قيادتنا الرشيدة كرست جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق طموحاتهم، فجعلت بناء المواطن وعيشه وعمله، وأمنه وصحته وتعليمه، محور اهتمامها، إيماناً منها بأهمية دوره كونه حجر الأساس، والركن الأهم في تقدم الوطن وتحقيق مكتسباته.

وأكد أن المواطن الإماراتي بات متميزاً عالمياً بفضل الدعم المتواصل الذي يلقاه من قيادته الرشيدة التي لا تألو جهداً في توفير أفضل سبل العيش له على كافة المستويات و الأصعدة.

وقال محمد عبدالله الذباحي إن رفاهية المواطن وسعادته هي الأساس والمحور الأهم في جميع المبادرات والمشاريع والخطط التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فهي تضع الأسرة نصب عينيها، وتعمل على كل ما يحقق رفاهية المواطنين في إمارة دبي، ابتداء من مشاريع الإسكان، التي تشهد تطوراً عاماً بعد آخر في كافة تفاصيلها، والبنية التحتية والخدمات المتطورة، التي تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في توفير الحياة مليئة بالسعادة والرفاهية.

حياة كريمة

بدوره، أكد فهد الزرعوني أن اهتمام سموه باستقرار الأسرة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لها جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل، لا تنتهي من سموه لأبناء الوطن، الذين يجب عليهم أن يردوا هذا العطاء بمزيد من الجد والاجتهاد لرفعة الدولة، وأن الأولوية القصوى لسموه هي الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق الاستقرار اجتماعي لهم.

وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات، التي تعمل على توفير سبل الراحة كافة لهم، معاهداً سموه على بذل مزيداً من الجهد والاخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة.

وثمن الزرعوني جهود حكومة دبي المستمرة، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تأتي ضمن سلسلة القرارات، التي تدفع بتهيئة بيئة اجتماعية ملائمة، والتي تعد ركيزة أساسية للمواطن الذي ينعم بحياة كريمة ورفاهية لم تحظى بها أغلب دول العالم.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة للمواطنين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، فضلاً عن دعمها الكامل للنسيج الاجتماعي الإماراتي بشكل غير مسبوق.

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