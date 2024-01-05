مسؤولون: بقيادة محمد بن راشد دبي تعزز مكانتها المتطورة

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن الإمارة تنتقل من نجاح إلى نجاح أكبر، وتعزز مكانتها المتطورة في كل عام، وتتبوأ مراكز متقدمة على العديد من مؤشرات التنافسية الدولية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الإنجازات التي سطرتها دبي منذ تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، تبهر المراقبين في شتى المحافل الحكومية والخاصة إقليمياً ودولياً، إذ ترسم لحكومات العالم خطوط النجاح، وترسي للقادة الطموحين معايير القيادة الرشيدة، والتغيير المستنير.

وأوضح معاليه أن رؤية سموه وتوجيهاته أكسبت العمل الحكومي في دبي طابعاً خاصاً، فأصبحت حكومة الإمارة مضرب المثل إقليمياً ودولياً في ارتقاء القمم والحلول في المراكز الأولى في أهم المؤشرات العالمية.

مراكز متقدمة

وقال عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن دبي تنتقل من نجاح إلى نجاح أكبر، وتعزز مكانتها المتطورة في كل عام، وتتبوأ مراكز متقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية الدولية، في ظل قيادة سموه.

وأضاف: «يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دائماً على ترسيخ مكانة العنصر البشري، وتوفير البيئة الداعمة له، والمعينة على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول نحو آفاق جديدة لعملية التطوير.

قصة نجاح

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صنع برؤيته الاستشرافية المستقبلية قصة نجاح دبي الملهمة حتى أصبحت بيئة حيوية مفضلة لقطاعات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية، ووجهة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «رسخ سموه على مدى 18 عاماً بنية تحتية اقتصادية متقدمة بفكر استباقي، واليوم تتكامل هذه البنية الاقتصادية مع أجندة دبي الاجتماعية 33،حتى تكون دبي المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها ومجتمعها».

مسيرة مميزة

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة تعد مناسبة لاحتفالنا بمسيرة سموه المميزة، المليئة بالإنجازات والعطاءات، التي رفعت اسم الإمارات عالياً، وجعلتها قدوة مثلى بين الدول العالمية.

وأضاف: «بفضل توجيهات وحكمة ورؤية سموه حققت الإمارات إنجازات فريدة في مجال استكشاف الفضاء، مما جعلها دولة رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال. وهذا يعكس قدرتنا على إحداث تأثير فعال في مختلف المجالات العالمية».

اعتزاز وتقدير

وقال وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: تعرب سلطة دبي للخدمات المالية عن اعتزازها وتقديرها العميق لقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة نحو بناء المستقبل. وأضاف:خلال هذه السنوات الثمانية عشر من العطاء والحكمة، أسهمت توجيهات سموه في ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي للتقدم والازدهار، ولا تزال الرحلة مستمرة نحو تحقيق قمم جديدة من التألق والنجاح والإنجازات الملهمة في ظل قيادته الرشيدة.

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