«الجليلة» تكرم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة الجليلة في مقرها الرئيسي حفلاً لتكريم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالتزامن مع الذكرى العاشرة على انطلاق المؤسسة.

والذي احتفى بدور الدائرة شريكاً وداعماً أساسياً خلال مسيرتها.

وشهد الحفل الذي أقيم في مؤسسة الجليلة حضور كل من الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة عضو مجلس إدارة دبي الصحية، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وتضمن الحفل جولة في مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية التابع لمؤسسة الجليلة، والذي يضم عدداً من المختبرات البحثية الرائدة، من ضمنها مركز الأمراض المعدية، ومركز هندسة البروتينات المدعومان من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

واطلع الوفد على عرض حول أهم إنجازات المؤسسة خلال العقد الماضي وخططها لعام 2024، تلاها الكشف عن اسم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على «كريستال الأمل»، وإضافة اسم الدائرة لجدار «بصمة راشد بن سعيد» لتقدير المانحين.

وأعربت الدكتورة رجاء عيسى القرق عن عميق امتنانها لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري قائلة: «نتوجه بالشكر الجزيل للدائرة على دورها الفاعل في دعم رؤية مؤسسة الجليلة الهادفة للارتقاء بصحة الإنسان، إذ لم تكن لمسيرتنا المرتكزة على قيم العطاء ونشر الأمل أن تصل إلى هذه المرحلة لولا دعم المتبرعين والمساهمين الأسخياء كدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونأمل أن نواصل المسيرة معاً لخدمة المجتمع، وتعزيز العمل الخيري على مستوى الدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز