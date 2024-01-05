«دفاع مدني دبي» تحتفي بالشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بحضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

واللواء جمال بن عاضد المهيري رئيس مجلس تطوير الخدمات وشؤون المتعاملين، الشركاء الاستراتيجيين وشركات تعهيد الخدمات ومستشاري تقديم الخدمات المتميزين في ملتقى شركاء تطوير الخدمات لتعزيز جودة الحياة بفندق الميدان بدبي بحضور عدد من كبار المسؤولين والضباط والأفراد من الإدارة العامة والشركات الخاصة والحكومية.

شركاء النجاح

ورحب الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالشركاء في الحفل التكريم الذين أسماهم بشركاء النجاح، وأثنى على جهود جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين بلغ عددهم أكثر من 25 جهة، الذين أسهم تعاونهم مع الدفاع المدني في تطوير الخدمات وتعزيز جودة حياة الإنسان.

واستعرض اللواء جمال بن عاضد المهيري رئيس مجلس تطوير الخدمات وشؤون المتعاملين أثناء الحفل، النتائج التي حققها التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي وكان من أبرزها:

وصول نسبة رضاء المستثمرين العام عن الجهود إلى 95.3 %، وانخفاض تكلفة الخدمات على المستثمر بنسبة 91 %، وخفض مدة الحصول على الخدمة إلى 65 %، ووصلت نسبة الترخيص الفوري أيضاً إلى %100، ويعود ذلك إلى سرعة الإنجاز بسبب الترابط بين الدوائر الحكومية في المواقع الإلكترونية الخاصة بتقديم الخدمات المشتركة، وتقليل الجهود على المستثمر والتعاون معه بشكل مباشر.

تكريم موسع

وكرم كل من الفريق خبير راشد ثاني المطروشي واللواء جمال بن عاضد المهيري، الشركاء الاستراتيجيين وشركات تعهيد الخدمات ومستشاري تقديم الخدمات المتميزين، الذين بلغ عددهم أكثر من 25 جهة من بينها هيئات ودوائر حكومية، وشركات ومؤسسات خاصة، ومستثمرون وموظفو تقديم خدمات، في الحفل الذي اختتمت فعاليات بجلسة نقاشية قدمها الرائد خالد الطنيجي مع رؤساء الأقسام من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي حول تطوير الخدمات وأهميتها وسبل الارتقاء بها للنهوض بالاقتصاد، وتعزيز جودة حياة الإنسان في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز