شرطة دبي تنظم ملتقى منطقة نايف المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، فعاليات ملتقى منطقة نايف المجتمعي، الذي نظمته مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة نايف.

وذلك في ساحة الاتحاد، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي.

حضر فعاليات الملتقى المجتمعي العميد عمر بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة، والعقيد خبير عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، وفاطمة بوحجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، وعدد من موظفي شرطة دبي، وما يزيد على 4000 من سكان منطقة نايف. وتضمنت فعاليات الملتقى فقرات موسيقية إلى جانب محاضرات توعوية لسكان منطقة نايف قدمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ومركز حماية الدولي، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للمرور، بينما تخلل الفعاليات مسابقات وهدايا، إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية، كشد الحبل، ولعبة الكراسي. وأشاد اللواء طارق تهلك بفعاليات ملتقى «نايف المجتمعي» المتنوعة التي أسهمت في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد سكان منطقة نايف، مثمناً جهود القائمين على تنظيم فعاليات الملتقى.

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