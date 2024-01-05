أحمد بن سعيد: تحت قيادة محمد بن راشد قصة نجاح دبي تتواصل وتزدهر

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قصة نجاح دبي تتواصل وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مشيراً سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «تتواصل قصة نجاح دبي وتزدهر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لقد جعلت حكمته ورؤيته السديدة بلدنا رمزاً عالمياً للنجاح والإنجاز، وأصبحت مصدر إلهام دائم لأجيال الحاضر والمستقبل لتحقيق التميز باستمرار».

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