مجمع القرآن الكريم وجامعة محمد بن زايد يبحثان تعزيز التعاون العلمي

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم في الشارقة، مع الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون البحثي والعلمي، وتبادل الخبرات والدراسات في علوم القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، بحضور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يرافقه الدكتورة ماريا الهطالي، مدير إدارة الدعم البحثي، ومحمد العزيزي مدير إدارة المكتبات، وأحمد الحميري، مدير إدارة تطوير الأعمال، وراشد المنهالي رئيس وحدة البرتوكول في الجامعة.

ورحب الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي بمدير الجامعة ومرافقيه، وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن المجمع ومشروعاته العلمية والبحثية، ومن أبرزها موسوعة التفسير البلاغي، وموسوعة مناهج الإقراء، مؤكداً على أهمية الدراسات والأبحاث العلمية في القرآن الكريم وعلومه التي يوليها المجمع كل الاهتمام، ويضعها في مقدمة أولوياته.

شراكة

كما أعرب خليفة الطنيجي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين المجمع وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مثنياً على الدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، التي تسهم في تعزيز الشراكة البحثية، وإقامة الندوات العلمية، وتبادل الخبرات مع المجمع.

من جانبه، أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز التعاون العلمي مع مجمع القرآن الكريم، وتطوير أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات بين الجانبين، مضيفاً أن المجمع صرح علمي وديني كبير يرعاه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويضم المجمع بين دفتيه الكثير من الكنوز القرآنية، ومخطوطات ومقتنيات نادرة، وأعلام القرآن الكريم، إضافة إلى مشروعاته العلمية وأبرزها موسوعة التفسير البلاغي.

صرح علمي

وقال: يعد المجمع صرحاً ثقافياً وعلمياً للقرآن الكريم؛ إذ إنه يشرح تاريخه، وما يحتويه من قيم وأخلاق وتسامح ومحبة.

واصطحب الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الدكتور خليفة مبارك الظاهري ومرافقيه في جولة داخل أروقة المجمع، أطلعه خلالها على مشروعاته العلمية والبحثية القائمة؛ ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، وقسم الأسانيد، وكيفية الحصول على السند المتصل، كما استمع إلى شرح حول استوديوهات المجمع المسموعة والمرئية، والمكتبة العلمية، وعرّج وفد الجامعة، خلال الزيارة، على متاحف المجمع، واطلعوا على ما تضمه من مخطوطات ومعروضات نادرة، تسرد تاريخ القرآن الكريم وعلومه.

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