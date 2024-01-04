حمدان بن محمد: «أجندة دبي الاجتماعية 33» خارطتنا لتحقيق سعادة الأسرة وترابطها

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الاهتمام بالمواطن وتعزيز مستويات رفاهه واستقراره الأسري يتصدر أولوياتنا، بما يترجم رؤى محمد بن راشد وتوجيهاته باعتبار المواطن أولاً وثانياً وثالثاً.

وأضاف سموه أن "أجندة دبي الاجتماعية 33" ستكون خارطتنا لتحقيق ما تصبو إليه دبي في مستويات سعادة الأسرة وترابطها، وتوفير أرقى المعايير في الإسكان، والرعاية الصحية والوصول إلى بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على تلبية طموحات دبي المستقبلية، وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية.

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