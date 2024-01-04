غائم جزئياً .. الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:57 والمد الثاني عند الساعة 18:01، الجزر الأول عند الساعة 14:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:54.

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 03:35، الجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 19 80 40

دبي 25 18 75 35

الشارقة 27 18 70 40

عجمان 26 20 70 45

أم القيوين 25 20 75 45

رأس الخيمة 26 19 75 40

الفجيرة 28 21 65 35

العـين 25 16 75 40

ليوا 26 16 80 40

الرويس 24 20 80 45

السلع 24 19 80 40

دلـمـا 23 20 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 75 45

أبو موسى 24 22 75 45

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