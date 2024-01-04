حمدان بن محمد: محمد بن راشد وعد فأوفى وقاد فألهم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعد فأوفى وقاد فألهم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "وعد فأوفى وقاد فألهم حقق المستحيل ورفع سقف الطموحات حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد 18 عاماً من الحُكم والحكمة".

وعد فأوفى

وقاد فألهم



حقق المستحيل

ورفع سقف الطموحات



حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي

وحفظك لشعب الاتحاد



18 عاماً من الحُكم والحكمة pic.twitter.com/mrrEGxD5X9 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 4, 2024

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