حمدان بن محمد: محمد بن راشد وعد فأوفى وقاد فألهم
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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعد فأوفى وقاد فألهم.
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "وعد فأوفى وقاد فألهم حقق المستحيل ورفع سقف الطموحات حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد 18 عاماً من الحُكم والحكمة".
وعد فأوفى— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 4, 2024
وقاد فألهم
حقق المستحيل
ورفع سقف الطموحات
حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي
وحفظك لشعب الاتحاد
18 عاماً من الحُكم والحكمة pic.twitter.com/mrrEGxD5X9