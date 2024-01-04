مكتوم بن محمد: أجندة دبي الاجتماعية تجسّد أولويات محمد بن راشد المتمثلة بالاستثمار في الإنسان

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 بشعار "الأسرة أساس الوطن" برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجسّد أولويات سموّه المتمثلة في الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

مشيراً سموه إلى أنه في دبي ستتكامل الأجندة الاجتماعية مع الأجندة الاقتصادية لتحقيق قفزات نوعية ترفع مستويات الأداء وتطوير القدرات وتمكين مجتمع دبي ليكون شريكاً في تنميتها المستدامة ومسيرة طموحها.

وعبر تحقيق رؤى سموّه ستصبح دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للحياة والعمل والاستثمار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 بشعار "الأسرة أساس الوطن" برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يجسّد أولويات سموّه المتمثلة في الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. في دبي ستتكامل الأجندة الاجتماعية مع الأجندة الاقتصادية لنحقق قفزات نوعية ترفع مستويات الأداء وتطوير القدرات وتمكين مجتمع دبي ليكون شريكاً في تنميتها المستدامة ومسيرة طموحها.. وعبر تحقيق رؤى سموّه ستصبح دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للحياة والعمل والاستثمار.».

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