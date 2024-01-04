هيئة النقل في عجمان تبدأ تحديث بيانات أصحاب الأرقام العمومية

المصدر: وام

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، أنها باشرت تحديث بيانات أصحاب الأرقام العمومية في إمارة عجمان، بهدف صرف المستحقات الخاصة بهم ولتوفير الوقت والجهد على الأطراف المستفيدة.

وقال سعادة عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل – عجمان، إن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع ملاك الأرقام العمومية لصرف مستحقاتهم، من خلال استراتيجية الهيئة في تعزيز التواصل الفعال مع جميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن الهيئة تقوم بصرف مبلغ 500 درهم شهريا كتعويض لأصحاب الأرقام العمومية منذ تأسيسه في عام 2005، لافتا إلى أنه في حال رغبه أصحاب الأرقام العمومية بالتنازل عن هذه الأرقام سيتم صرف مبلغ مالي مجزي كتعويض نهائي للملاك.

وأضاف أنه يمكن لأصحاب الأرقام العمومية التواصل مع الهيئة طوال أيام الأسبوع عن طريق الاتصال أو (الواتساب) على الرقم 600599997 لتحديث البيانات المستفيد.

وشدد على ضرورة المسارعة بتحديث بيانات ملاك الأرقام لدى الهيئة، للاستفادة من خدمة صرف المستحقات، وذلك تفاديا لإيقاف الصرف.

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