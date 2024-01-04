مبادرة جديدة أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي توزيع كتاب محمد بن راشد "من الصحراء إلى الفضاء" على الأطفال في منصتهم بمطار دبي

المصدر: البيان

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في خطوة مبتكرة وتحفيزية، أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى توزيع نسخ من كتاب "من الصحراء إلى الفضاء"، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، عبر المنصة المخصصة للأطفال القادمين إلى دبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لجلوس صاحب السمو وتوليه قيادة الحكم في إمارة دبي، وبمشاركة سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك ضمن التفاعل مع مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة التي تحتفي بهذه الذكرى الوطنية.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن هذه المبادرة تأتي كجزء من الجهود المستمرة نحو تعزيز التواصل مع المجتمع وخاصة الأطفال القادمين عبر مطارات دبي، حيث يمثلون جزءاً أساسياً من المستقبل المشرق، موضحاً أن إقامة دبي تسعى من خلال توزيع هذا الكتاب إلى توجيه رسالة تحفيزية وتثقيفية إلى الأطفال، حتى يكونوا رواداً ومبتكرين، كما تساهم في تعريفهم بمسارات التنمية والابتكار التي شهدتها إمارة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رعاه الله.

وأضاف أن الإدارة العامة ملتزمة بتوفير الوعي والتطوير للأطفال، وتؤمن بأهمية بناء أجيال المستقبل لتكون قوية ومتحضرة، وفاعلة ومبتكرة ومؤثرة بشكل إيجابي في مجتمعها، لافتاً إلى أن إقامة دبي تستهدف من خلال هذه المبادرة، تعزيز حب القراءة والتفكير الإبداعي لدى الأطفال، مما يسهم في بناء مجتمع مثقف ومتقدم تترسخ فيه قيم التعاون والتفاهم بين جميع أفراده على تنوعهم الثقافي، ومؤكدا طموح إقامة دبي إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأطفال.

هذا ويأتي الكتاب الموجه للأطفال باللغتين، العربية والإنجليزية، كوسيلة للتواصل مع الأطفال وتعريفهم بقصة نجاح دولة الإمارات وكيف وصلت إلى الفضاء، ويعتبر بمثابة رسالة تخاطب الآباء والأمهات لتشجيع أطفالهم على القراءة والاهتمام بتاريخ دبي الفريد، كما تشمل المبادرة تفعيل منصات السفر المبتكرة، حيث تعد منصة الطفل في إقامة دبي أول منصة في العالم مخصصة للطفل، تقدم تجربة فريدة وممتعة للأطفال خلال رحلتهم عبر مطارات دبي.

وتعكس هذه المبادرة رؤية مختلفة عن إمارة دبي وطموحاتها، حيث تسعى لتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة بوسائل تعليمية مبتكرة، حيث تأتي هذه الخطوة تمهيداً لمشاركة إقامة دبي في مهرجان الإمارات للآداب الذي ينطلق في 31 يناير الجاري، والذي سيتحدث خلاله سعادة الفريق محمد أحمد المري عن دبي كبوابة حضارية للعالم من خلال منافذ سفرها المبتكرة، وبشكل خاص منصة الطفل.

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