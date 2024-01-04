مكتوم بن محمد: محمد بن راشد.. 18 عاماً والرحلة المدهشة مستمرة نحو قمم التألق

المصدر: البيان

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احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X".

وقال سموه في تدوينته: "18 عاماً من القيادة والعطاء والحكمة والطموح الذي لا يعرف المستحيل، نحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائد الذي غيّر مفاهيم الإدارة الحكومية، ووضع معايير جديدة للعالمية".

وأضاف سموه: "ونفخر بالحالم الذي جمع الإنجاز بالمستحيل، وخلق فرص الغد في حاضرنا، ونقتدي بالمعلّم الذي قادنا برؤيته نحو المستقبل. 18 عاماً والرحلة المدهشة مستمرة نحو قمم جديدة من التألق".

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