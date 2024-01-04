تنفيذي دبي: محمد بن راشد أذهل العالم بتفرد فكره وضخامة إنجازاته

المصدر: دبي - البيان

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رفع أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ 18 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وأكدوا أن سموه قائد استثنائي أذهل العالم بفكره وحجم إنجازاته المستدامة في مختلف المجالات، وعلى كافة الصعد، حيث تمكن من لفت أنظار العالم ونجح في تعزيز المكانة الدولية لدولة الإمارات، والوصول بإمارة دبي إلى مصاف المدن العالمية التي باتت مقصداً من قبل جميع جنسيات العالم.

ووصفوا تولي سموه مقاليد الحكم بدبي في الرابع من يناير عام 2006، بأنه نقطة تحول جذري في تاريخ إمارة دبي والمنطقة التي تحرص أغلب دولها على تطبيق تجربة دبي الحضارية، معاهدين سموه على التفاني في خدمة الوطن لإعلاء رايته خفاقة في مختلف الميادين والمحافل المحلية والدولية.

قائد استثنائي

وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أرسى على مدى سنوات في خدمة الوطن دعائم مدرسة شاملة في القيادة الحكيمة التي تلهم جميع أفراد المجتمع وتحفزهم وتشركهم في صناعة غدهم، بفكرها السبّاق ورؤاها الواثقة.

وأردف البسطي بأن سموه قائد فذ بقدراته، ملهم بعزيمته وتمكينه لكل من حوله، استثنائي برؤيته الثاقبة التي أصبحت عنواناً عالمياً لكيفية تخيّل وتصميم وصناعة المستقبل، ما جعل من دبي وجهة عالمية للاستثمارات والمواهب والكفاءات وكل الطموحين والمبدعين والمبتكرين، ونموذجاً يحتذى به في تنمية شاملة محورها الإنسان وغايتها الأثر الإيجابي على المجتمع، سابقت الزمن فسبقته، وحددت الهدف فحققته.

وأضاف: نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رؤيته بروح الفريق الواحد الذي يستلهم من فكره، في القطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاع الحكومي، لخدمة جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، وتحقيق الطموحات التي لا تعرف المستحيل.

مدرسة متفردة

وبارك معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لسموه ذكرى تولي مقاليد الحكم، مؤكداً أن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مدرسة متفردة في الفكر الريادي والقيادة الشاملة والرؤى الاستثنائية لصناعة مستقبل مستدام لوطنه ومجتمعه، حتى غدت دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً عالمياَ للعيش والعمل والرخاء، مستشهداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينه على حساب سموه في منصة «إكس» في أبريل 2023: «قائد استثنائي..

وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد.. حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك، وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك، بإذن الله». وأكد معاليه أن التوجهات الاستراتيجية والفكر المغاير والمتفرد لسموه.

حققت إنجازات استثنائية ونقلات نوعية في منظومة العمل الحكومي، وتجلى أثرها بوضوح في التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأمنية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية، وأصبح فكر سموه نموذجاً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ونهجاً تستنير به الأجيال مستقبلها، وتسترشد به لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في الحياة.

بصيرة نافذة

رفع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهـاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، مؤكداً أن سموه رسخ خلال مسيرته نموذجاً متفرداً لمدرسة قيادية وضعت العطاء والتميز والاستثمار في بناء الإنسان على رأس اهتماماتها.

وقال معالي الطاير: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، جعل من العمل الحكومي، في دبي والإمارات، نموذجاً حيوياً للعطاء والتميز وتحقيق النجاحات، مستنداً إلى المرونة والجهوزية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة، والرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة في استشراف المستقبل والابتكار.

وأضاف معاليه: إن الرؤى والاستراتيجيات الشمولية القائمة على بناء الإنسان، والتي رسخها القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مدرسته القيادية المتفردة منذ تولي مقاليد الحكم في إمارة دبي، أصبحت نموذجاً ملهماً للجميع في بناء الأجيال وقيادات المستقبل والطريق الصائب للوصول إلى القمم في شتى المجالات.

نموذج ملهم

كما تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي.

وأفاد بأن سموه قدم للعالم خلال فترة توليه الحكم في دبي نموذجاً ملهماً ومدرسة فريدة في القيادة والريادة والحكمة والإيجابية والفكر الاستشرافي الذي يحول التحديات إلى فرص واعدة وإنجازات كبرى جعلت من دبي مرادفاً للإبداع والابتكار، وعنواناً للازدهار والتنمية المستدامة، ونموذجاً للمدن الرقمية المتطورة التي تحرص على سعادة المواطن والمقيم والزائر.

وأشار إلى أنه في عهد سموه أصبحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً في الكفاءة والمرونة تحقق أعلى مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات التنموية.

رؤية ثاقبة

ورفع عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة لصحة في دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة حلول ذكرى جديدة مباركة، لتولي سموه مقاليد حكم إمارة دبي، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطى سموه، وأن يحفظه فخراً وذخراً للبلاد والعباد.

وأكد أن وصول دبي في وقت قياسي لهذه المكانة العالمية المرموقة، لتكون من أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً، يرجع إلى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي أراد أن تكون دبي مدينة المستقبل ووجهة الباحثين عن الرفاهية ورغد العيش، من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن الرؤية الثاقبة لسموه هي التي صنعت نموذجاً فريداً من نوعه للمدينة الحديثة، حتى أصبحت دبي هي مدينة الرخاء والازدهار، وهي ملتقى القادة وصناع القرار والعلماء والخبراء والمفكرين، وهي نافذة العالم الأكثر تميزاً في مختلف المجالات، ولا سيما المجالات الاقتصادية والعلمية، فضلاً عن كونها أيقونة الإبداع والابتكار.

قيادة حكيمة

أكد المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أضاء طريقنا برؤية استثنائية وقيادة حكيمة، فأصبحت إمارة دبي رمزاً للعالمية ومسرحاً للمناسبات الكبرى الدولية.

وأشار إلى أن سموه برع في رسم مستقبل مستدام، وأحدث تغييراً في قلب الإمارة، وحرك همة الأفراد، فهو المعلم الأول الذي ألهمنا السعي خلف طموحاتنا وتحطيم الأرقام المستحيلة، فهو من علمنا أن الطموح مستمر ومتجدد ورحلة متواصلة وقودها الإصرار والشغف والتفاني، ونحن فخورون بأننا نعمل بروح وطنية لا تكل ولا تمل للبناء والعطاء وتدفعنا للعمل بجد، واليوم نتمتع بمجتمع متماسك يشعر أفراده بالأمن والعدالة والمساواة ويحظى بكافة حقوقه، فهكذا تكون المجتمعات التي يقودها رجال متواضعون وحكماء.

ريادة ونجاح

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: في مثل هذا اليوم قبل 18 عاماً، بدأت مسيرة مليئة بالريادة والنجاح والازدهار في تاريخ إمارة دبي، ومحطة جوهرية انتقلت فيها الإمارة إلى مصاف المدن العالمية مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة، ليقود سموه مسيرة التنمية الشاملة والمتكاملة لينجح بفضل رؤيته وفكره الاستباقي في تأسيس دبي الحديثة، ودرة مدن المستقبل التي نراها اليوم.

وأوضح أن سموه قاد نهضة دبي الاقتصادية والتنموية والعمرانية والثقافية، ورسمت رؤيته الطموحة لاستشراف المستقبل وتصميمه، ملامح وركائز رحلة دبي نحو الريادة والتميز.

وتحولت الإمارة بفضل حكمته ونهجه وفكره الاستراتيجي المتفرد في التخطيط والقيادة إلى مركز عالمي للاقتصاد، والمال، والأعمال، والاستثمار، والسياحة، ونموذج للابتكار والإبداع والتنافسية، ومعيار للمدن الذكية، وملتقى يجمع العالم حول كل ما هو أيقوني ومبتكر، حتى بات اسمها مقروناً بالمراكز الأولى عالمياً في كل القطاعات الحيوية.

إنجازات عظيمة

وتقدم هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية، ويجعله ذخراً لدولة الإمارات وشعبها.

وأكد أن شخصية سموّه الملهمة ومبادراته المبتكرة جعلت من دبي نموذجاً يحتذى على كافة الصُعد لسائر المدن الطموحة الراغبة بتحقيق الإنجازات العظيمة والتغلب على كافة التحديات وكذلك القدرة على صنع الفارق.

وأضاف: أصبحت دبي بفضل قيادته الرشيدة تسابق الزمن وتنافس بقوة لتعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وإحدى أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والزيارة، ووجهة رائدة للسياحة والاستثمار والأعمال والابتكار.

ولفت إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تواصل جهودها مستنيرة بتوجيهات سموه حتى تتقدم دبي إلى المراكز الأولى ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية والسياحية العالمية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

أيقونة بارزة

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: اقترن اسم سموه بإمارة دبي، التي أضحت أيقونة بارزة على خارطة العالم، حيث سطرت ذكرى توليه بحروف من نور، تاريخاً حافلاً ومشرفاً، إذ شهدت وتشهد دبي في عهد سموه، إنجازات كبرى على كافة الصعد.

وتشكّل المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الدولة، فرصة للتأمل في حجم العمل والإنجاز والطموح الذي تحقق، بفضل رؤية وتوجيهات سموه، والنظر كذلك إلى الدور الملهم للجميع، الذي تولاه سموه في مسيرة ازدهار وتفوق دولة الإمارات العربية المتحدة، يتجلى ذلك من خلال نهجه الفريد في القيادة، والإلهام، والفكر والطموح، حتى أضحت إمارة دبي نموذجاً عالمياً وملهماً يُعتدّ به في القيادة والإدارة والفكر.

سند للجميع

وفي سياق متصل، أثنى سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على جميع محطات الإنجاز والتميز التي شهدتها إمارة دبي منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمقاليد الحكم في إمارة دبي.

مؤكداً أن سموه يعتبر هو مؤسس دبي الحديثة ومهندس مسيرتها الرائدة وقبطان رحلتها نحو الجودة والابتكار ومُلهم العطاء اللامحدود في مسيرة ازدهار وتفوق الدولة، وواصفاً سموه بأنه «رجل عظيم، وقائد استثنائي، وأب حكيم وسند للجميع».

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو بمناسبة مرور 18 عاماً على ذكرى توليه مقاليد الحكم في دبي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق مكتسبات حضارية للإمارة في ظل الرؤية الثاقبة لسموه كقائدٍ استثنائي عظيم يمتلك فكراً وحكمة وإنسانية جعلته نموذجاً متفرداً في القيادة التي تستشرف مستقبلاً متوجاً بالريادة والتميز.

وأكد بن سليّم أن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نقلت دولة الإمارات ودبي إلى مستويات عالمية، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يُعتد به في الفكر والإبداع والابتكار على النحو الذي أرسى مدرسة متفردة في القيادة والإدارة ورفع سقف الطموحات لقادة الغد من أبناء دولة الإمارات.

رؤى طموحة

وأعرب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن فخره بمناسبة الذكرى الـ18 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، مشيراً إلى أنها تجسّد في كل عام رؤية وإرادة قائد استثنائي أحدث تحوّلاً نوعياً في مسيرة إمارة دبي وتطورها المستدام، وحقّق لمواطنيها إنجازات غير مسبوقة على صعيد جودة الحياة، انطلاقاً من الشعار الراسخ أن المواطن سيبقى أولاً.

وقال: يعدّ هذا اليوم محطة تاريخية لإمارة دبي، تعكس حفاظ سموه على النهج الرائد الذي أرسى قواعده آباؤنا المؤسسون، ليرتقي به نحو مزيد من الرفعة والتطور، وصولاً لما هي عليه دبي في يومنا هذا، والتي باتت تشكل نموذجاً للتنمية والتطور الشاملين، ومثالاً لتشكيل وصناعة مستقبل استثنائي. تحت قيادة صاحب السمو حاكم دبي نعيش الازدهار كما يجب أن يكون، ونواصل السير وفقاً لرؤى طموحة لا حدود لها، ونعاهد سموه أن نبقى الأوفياء له، وأن نعمل بتفانٍ لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

تطور استثنائي

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن الرابع من يناير يحمل ذكرى تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في إمارة دبي، هذا اليوم الذي يذكرنا على الدوام بالرؤية الاستباقية والريادية لصاحب السمو، الذي قاد إمارة دبي إلى تحقيق إنجازات متميزة في مختلف المجالات وشتى القطاعات، ورسخ من مكانتها على الخارطة العالمية كإحدى أكثر الجهات وأسرعها نمواً وتطوراً وازدهاراً.

وأضاف: تحت قيادة سموه، شهدت دبي تطوراً استثنائياً في ميدان الابتكار والاستدامة، حيث تم تحويلها إلى مركز عالمي للابتكار والتقنية، كما أن السياسات الحكيمة التي اتخذها سموه لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار رسخت من مكانة دبي كمركز مالي وتجاري رئيسي على الساحة الدولية.

حيث ارتكزت توجيهات سموه على تعزيز بناء القدرات البشرية الوطنية، من خلال الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات، مما ساهم في تحقيق التقدم والازدهار.

قمة التطور

ورفع طارش المنصوري، رئيس محاكم دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه حكم إمارة دبي في الرابع من يناير عام 2006.

وقال: يعتبر هذا التاريخ نقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، خلال السنوات 18 الماضية، فقد شهدت المدينة في هذه الفترة الاستثنائية تحولات على مختلف الصعد.

حيث اتخذت خطوات ثابتة نحو التقدم والابتكار، وإن رؤية صاحب السمو وتحدياته الملهمة أضاءت الطريق نحو قمة التطور، وبفضلها تحولت دبي إلى مركز عالمي للأعمال والاستثمار، مشع بنجوم الابتكار والتنوع، وإن قصة نجاح دبي تمزج بين الإنسانية والقيادة الحكيمة والتفوق الذاتي.

وتعكس التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المدينة، ونحن، أبناء هذا الوطن المعطاء، نرى في هذا التقدم والنجاح نتاج رؤية القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة، وإن استمرارية التطور والابتكار تعكس التزامنا الدائم ببناء مستقبل أفضل وأكثر تقدماً.علامة فارقة

قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن ذاكرة الأوطان والشعوب وفيةٌ لمن يصنعون نهضتها، ويسطرون بإنجازاتهم العظيمة مجداً خالداً على مدى التاريخ، وإن شواهد النهضة الحضارية التي شيدتها رؤى وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ستظل علامةً فارقةً وملهمةً للأجيال في قيم التفرد التي تصاحب مسيرة عطاء سموه في كل الميادين.

وأفاد بأن ذكرى تولي صاحب السمو حاكم دبي مقاليد الحكم في الإمارة، هي احتفاء بالعزيمة التي لا يعرف المستحيل طريقاً إليها، وبالإرادة التي ترسم في كل يوم إنجازاً جديداً على خارطة التميز العالمي لدبي ولدولة الإمارات بشكل عام، وهي احتفاءٌ بالقائد الاستثنائي الذي يقدم بهمته ورؤيته دروساً عملية في مفاهيم القيادة، وقيم الإخلاص للوطن والشعب، واحتفاء كذلك بالصدارة العالمية التي حققتها الدولة، وبالمكتسبات الحضارية التي أضافت للأمة ما يفتخر به كل عربي.

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