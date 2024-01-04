المطالبة بموقف عربي قوي وموحد تجاه قضايا المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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طالب المشاركون في الجلسة الختامية لـ«المنتدى الاستراتيجي العربي» في نسخته للعام 2024، والذي احتضنته دبي أمس، بتشكيل موقف عربي قوي تجاه قضايا المنطقة لحمايتها من التداعيات والتجاذبات العالمية.

استضافت الجلسة كلاً من الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية»، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ونبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، وأدار الجلسة التي كانت بعنوان «ماذا يريد العالم العربي من العالم؟»، الصحفي والإعلامي عماد الدين أديب.

وقال الأمير تركي الفيصل إن التطور المذهل والانفتاح والتنوير المجتمعي والفكري في شباب الأمة العربية من الخليج إلى المحيط، يبث الأمل في المستقبل. فهناك ثورة ذهنية وإبداعية في شتى المناطق العربية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على المستقبل الذي ينبع من هذه الأمة الناهضة بجميع مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف الفيصل: «إذا عدنا إلى فترة حكم شاه إيران في سبعينيات القرن الماضي، نرى أن علاقته بصنّاع القرار والمسؤولين الأمريكيين، كانت على أساس أنه «شرطي الخليج»، وعلى ذلك مُنح من الإمكانات العسكرية والدبلوماسية ما يخوله القيام بتلك المهمة، وفي المقابل كان هناك توافق أمريكي مع إسرائيل؛ لتكون «شرطي البحر المتوسط»، ومن ثمّ كان هناك تعاون وثيق بين الطرفين: إيران وإسرائيل، إلا أن الثورة الإيرانية بعثرت وخلطت كل الأوراق».

وتابع الفيصل: «ومع ذلك استمر التعاون بين إسرائيل وإيران، حتى بعد الثورة الإيرانية، كما حدث في الحرب العراقية الإيرانية، كمثال فضيحة «إيران كونترا» أو «إيران غيت». إذن لا شك أن هناك تمازجاً بين هذا المثلث (أمريكا، إسرائيل، إيران)؛ فإدارة بايدن لا تزال تسعى إلى عقد الاتفاق النووي مع إيران، بغض النظر عن الإضرار بمصالح الدول العربية وتحديداً دول الخليج».

وأضاف: «إذا كان موقفنا في منطقتنا قوياً فلن تؤثر فينا هذه التداعيات والتجاذبات، مؤكداً أن الفشل هو فشل جميع الدول العربية، حتى إننا في العالم العربي فشلنا في أن تكون لنا لحمة قوية تمنع عنا هذه الأخطار، كما ألوم الفلسطينيين بسبب الخلاف بين «حماس» والسلطة؛ للسبب نفسه الذي يؤدي إلى النتيجة نفسها».

وقال الأمير تركي الفيصل: «حدثت عدة اتصالات بين السعودية وأمريكا، من أجل ما يُسمى التطبيع مع إسرائيل، إلا أن الموقف السعودي الثابت هو أن القضية الفلسطينية تُحلّ أولاً، ثم يتلو ذلك ما يمكن حدوثه من إحلال السلام في المنطقة.

ولم تكتف المملكة بذلك بل دعت وفداً من السلطة الفلسطينية للاجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص بهذه المبادرة؛ فالمملكة لا تتحدث بالنيابة عن الفلسطينيين. كما اشترطت المملكة على الولايات المتحدة شروطاً تتعلق بالتسليح ونوعيات الأسلحة، إذا مضت هذه المحاولات قدماً».

وأكد الفيصل قوة العلاقات بين السعودية والإمارات، وقال: «هناك أكثر من 36 رحلة طيران بين البلدين يومياً، وهذا الرقم يخبرك عن مدى قوة العلاقة بين البلدين؛ فالمواطن السعودي مواطن إماراتي، والمواطن الإماراتي مواطن سعودي».

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «هناك هجوم لا أخلاقي ولا إنساني على غزة، وأعتقد أن أمامنا مهمتين متوازيتين، أولاهما التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته بالتوازي مع النظر إلى المستقبل».

وأضاف معاليه: «لا بد من الوقوف في وجه العنجهية الإسرائيلية التي تهمش الخسائر في الأرواح التي نراها في غزة، ولا بد من إيجاد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».

وأشار إلى أن قيادة الإمارات مدركة للظروف المحيطة بالمنطقة؛ لذا تعمل على مهمتين رئيسيتين.. أنها جزء من هذا الزمان والمكان، فهي بهذا الوعي تحاول أن تدير الأزمات الحالية، وعلى رأسها حرب غزة، وفي المقابل أمامها مهمة أخرى هي التسلح بالعلم وتعزيز الاقتصاد.. والحقيقة أن ما تم في الإمارات في السنوات الأخيرة، يدل على أنها لم تتوقف، فالعالم لن ينتظرنا حتى ننتهي من حل جميع مشاكلنا؛ ولذا لا بد من مجاراة ما يحدث حولنا والتعامل معه».

وقال معاليه: «النظام العربي يخوض 3 معارك اليوم، موقعه في العالم، والتعامل مع الدول الإقليمية غير العربية، ومعركة داخلية سببتها محاولات تهميش دور الدولة الوطنية العربية لصالح بعض الميليشيات». وقال: «تخوض الوطنية العربية ثلاث معارك: الأولى معركة موقعها في العالم، وما إذا كنا سندع هذا العالم يتقدم ونتأخر نحن، على الرغم من أن هناك تجارب ناجحة في الإمارات والسعودية». وأوضح أن المعركة الثانية مع الدول الإقليمية غير العربية؛ هي كيف نتعايش مع إيران وهي مستفيد كبير جداً من حرب غزة، بينما تركيا تراجع دورها من خلال دعمها العديد من جماعات الإسلام الحركي. وتابع: لا بد من أن نجد أطراً للتعامل مع إيران؛ حيث يرى الكثير من الأصوات في إيران أن مصلحة بلادهم هي في التعاون مع العالم العربي، وهذه الأصوات أو الأطراف تشجع ذلك. ثم نأتي إلى إسرائيل، فأقول: لا بد من إيجاد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوقوف في وجه العنجهية الإسرائيلية، والتعامل مع ما تفعله في غزة.

وأضاف معاليه: «المعركة الثالثة هي معركة داخلية، بمعنى أن هناك دعوات لتهميش الدولة الوطنية العربية، والنظام الرسمي العربي، لصالح ميليشيات؛ فالدولة الوطنية هي التي يجب أن تكون فاعلة في مختلف القضايا؛ مثل قضيتي غزة والسودان وغيرهما، من أجل إقناع الجماهير العربية أن النظام الرسمي العربي لديه أدواته ولديه تأثيره»، مؤكداً أن «هذه المعارك الثلاث معارك شديدة الأهمية لا بد من خوضها بنجاح». وأكد أن العلاقة بين الإمارات والسعودية نموذج للعلاقات العربية؛ فكل إيجابي في السعودية هو إيجابي للإمارات والعكس بالعكس.

بناء القدرات

من جهته، قال نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق: «يمر العالم حالياً بعاصفة مكتملة، فبعد أن كان هناك قطبان، أصبح قطب أوحد، ثم أقطاب متعددة، وهذه الأقطاب لا تعلم ماذا تريد، بما فيها الولايات المتحدة؛ فأمريكا لا تعرف هل تريد أن تكون دولة عالمية أو دولة عظمى، لأن هناك فرقاً بين الاثنتين».

وتابع فهمي: «علينا كعرب عدم الاعتماد على الغير أكثر من اللازم، لكن من دون انعزال، فلا بد من بناء قدراتنا والتعاون إقليمياً ودولياً. ومن جانب آخر، الأخذ بزمام المبادرة في التعامل مع القضايا الإقليمية، بما في ذلك اتخاذ قرارات واضحة، وأعني بذلك إلزام الجميع باحترام القانون.

حيث إن العمود الفقري للأمن العربي هو احترام القانون، فإذا لم نستطع فرض احترام القانون كأساس للعلاقات الدولية سندفع الثمن. وهذا ينطبق على الوضع في غزة». وأردف بأن اليسار الإسرائيلي قد انكمش، مضيفاً: أعني بذلك «حزب العمل»، لعدة أسباب، فنحن حالياً نتعامل مع اليمين المتطرف، وعلينا التعامل معه بالحزم والحكمة؛ لأن هناك أموراً غير مقبولة ستؤثر في استقرار المنطقة ككل.

وفي تقديري إذا طرحنا موقفاً أكثر وضوحاً حول ثمن عدم الذهاب إلى السلام، وأن الجميع سيدفع تكلفة باهظة، فربما أمكن الوصول إلى حل. وقال فهمي: «سيكون للجانب المصري رد فعل قوي إذا حدث تهجير، فهناك لدى مصر خطوط حمراء، وهناك أمور سيادية لا نقبل المساس بها، والمساس بالحدود مساس باتفاقية السلام».

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