الإمارات ماضية نحو المستقبل باستحقاقات عالمية وقوانين عصرية

المصدر: أبوظبي - وام

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تدشن الإمارات هذا العام بخطى ثابتة نحو تعزيز تجربتها التنموية الشاملة، عبر حزمة من القوانين والقرارات التي تدخل حيز التطبيق، والإنجازات المرتقبة في العديد من القطاعات، وفقاً لمواعيد مسبقة، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات والمناسبات العالمية التي تستضيفها الدولة لأول مرة.

كما تدخل مجموعة من القوانين والقرارات حيز التطبيق خلال العام الجاري ، من شأنها تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير العمل في عدد من القطاعات.

وبدأت الدولة مطلع العام، تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين، التي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً، وطبقت اعتباراً من بداية الشهر حظراً على استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستوى الاتحادي، كما يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من ذات التاريخ.

تنظيم العمل

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023، بشأن تنظيم علاقات العمل، فيما دخل تطبيق حظر استخدام طرقات الدولة من قبل المركبات الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً.

ويحفل 2024 بمجموعة من الإنجازات المنتظرة، التي ترسخ ريادة نموذج الدولة التنموي، وتنافسيتها العالمية في المجالات كافة، ومن بينها انضمام الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس»، اعتباراً من 1 يناير الجاري، كما يبدأ في 9 فبراير تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد لـ «مطار أبوظبي الدولي»، ليصبح «مطار زايد الدولي»، وستطلق الإمارات القمر الصناعي «محمد بن زايد».

ويشهد العام الجاري تخرج رائدي الفضاء الإماراتيين محمد الملا ونورا المطروشي، ليكونا جاهزين لخوض مهمات فضائية جديدة.

وتدخل محطات براكة للطاقة النووية، مرحلة التشغيل الكامل، مع تشغيل المحطة الرابعة خلال العام، كما هو مخطط لها، وتشهد الدولة استضافة وتنظيم عدد من الأحداث والمناسبات العالمية التي ستقام فيها والمنطقة لأول مرة، مثل بطولة العالم للجودو، والبطولة الآسيوية لألعاب القوى تحت 20 عاماً، في نسختها الـ 21 بدبي، كما تستضيف أبوظبي للمرة الأولى، المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في دورته الثالثة عشرة، التي ستقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس.

وفازت أبوظبي باستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، كما تستضيف الإمارة عينها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في الفترة ما بين 28 و30 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، بينما تركز الدورة الـ 14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستنظم في أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، لصياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام، عبر مناقشة أبرز التحديات، وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة.

كما فازت إمارة دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر.

اجتماع «إياتا»

وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن طيران الإمارات ستستضيف الاجتماع العام السنوي (AGM) الثمانين للاتحاد، والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي، بين الثاني والرابع من يونيو 2024. وأعلن مركز «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، عن إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، التي ستقام يومي 11 و12 سبتمبر، في مدينة جميرا، كما فازت دبي بحق استضافة «القمة الدولية للكيمياء السريرية والطب المخبري 2024»، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو المقبل.

وتستضيف دبي فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ (2024 CCW)، الذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 16 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي.

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