علي المري: المنتدى الاستراتيجي العربي منصة مهمة تجمع المفكرين والأكاديميين

المصدر: دبي ـ وام

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أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يقام بصفة دورية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد من أهم التجمعات العلمية والأكاديمية المهمة لأبرز العقول الفكرية في الوطن العربي، موضحاً حرص القيادات الحكومية للمشاركة بجلسات المنتدى والاستنارة بأفكاره والقيمة العلمية لأطروحاته.

وأشار إلى أهمية المنتدى لما يصدره من تقارير علمية بصفة دورية تستشرف حالة المنطقة الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز تلك التقارير أهم التحولات في العشرية القادمة وغيرها من التقارير والتي يتم تدريسها ضمن مناهج الطلاب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأكد أن المنتدى يناقش أطروحات مستقبلية ويوضح الكثير من الأمور المتعلقة بالوطن العربي في جميع المجالات من خلال اجتماع المتخصصين والخبراء العالميين في مجالات عدة على طاولة واحدة، لافتاً إلى أن المحاور التي طرحتها جلسات المؤتمر خاصة مع توقيت بدء العام الجديد مهمة لاستشراف المشهد الذي تعيشه المجتمعات العربية وأيضاً من أجل دعم استعداد الحكومات لمواجهة أي تغيرات.

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