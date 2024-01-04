نبيل فهمي : المنتدى الاستراتيجي العربي يسلط الضوء على القضايا والتحديات العربية

المصدر: دبي - البيان

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اعتبر السفير الدكتور نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق، أن المنتدى الاستراتيجي العربي أحد المنتديات الهامة في العالم العربي، نظراً لمواضيعه الثرية، والتي تسلط الضوء على العديد من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم العربي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن المنتدى يناقش الطرق والأساليب التي تساعد الحكومات لاستشراف المستقبل لما هو قادم، عن طريق جمع الأكاديميين من المراكز البحثية المختلفة، مثنياً على دقة اختيار الموضوعات التي طرحت خلال الجلسات القصيرة للمنتدى بغرض الإجابة عن تساؤلات المجتمعات العربية.

ولفت وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى أن المشهد العربي يكتنفه تحديات جمة، في ظل العديد من الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والإقليم.

ولفت فهمي، إلى أن الجانب الإيجابي هو أن العالم العربي استطاع في العديد من الحالات أن يأخذ زمام المبادرة والتصدي لتلك القضايا التي تتعرض لها المنطقة العربية، وهي فرصة سانحة لاستعادة الدور العربي وفرض رؤيته ليس فقط في منطقته بل والإسهام أيضاً بصورة إيجابية في الوضع الدولي القائم.

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