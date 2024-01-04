«شاهين» خريطة تفاعلية لدول استيراد الحيوانات الحية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، خريطة تفاعلية «شاهين» عبارة عن دليل استرشادي إلكتروني يعكس الوضع الصحي للدول التي يسمح باستيراد الحيوانات الحية منها إلى الدولة.

ويتيح للراغبين في استيراد الحيوانات الاطلاع على الأنواع المسموح استيرادها للدولة من مختلف دول العالم، والوضع الصحي لكل دولة بناء على التحديث الدوري الذي تقوم به الوزارة لقائمة دول الاستيراد، والتي يزيد عددها على 100 دولة.

منافذ الاستيراد

وتوضح الخريطة للشركات والأفراد الراغبين في استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من مختلف دول العالم، التعرف على الأنواع التي يمكن استيرادها من كل دولة، من خلال تحديد الدولة من قائمة الخيارات التي تظهر في الجزء الأعلى منها، ومن ثم اختيار نوع الحيوان المرغوب في استيراده، والتعرف إن كان يسمح باستيراد أو يحظر لأسباب تنظيمية أو بسبب انتشار الأوبئة، إلى جانب التعرف على منافذ الاستيراد المختلفة التي تسمح بدخول كل نوع من الحيوانات.

وتساعد الخريطة التفاعلية «شاهين» الأفراد والشركات ومختلف الجهات على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة في السوق المحلية، بناءً على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك إجراءات صحية وفق المعايير الدولية.

معاينة الإرساليات

وترفض وزارة التغير المناخي والبيئة دخول أي إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية، إلا بعد التدقيق عليها واتخاذ كل إجراءات التفتيش اللازمة، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتشمل هذه الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، وغيرها من الإجراءات.

وتنفذ الوزارة حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال مراقبة الوضع الصحي والبيطري لدول العالم، وعضوية الوزارة في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية، ونظام اعتماد المسالخ، حيث تخضع إلى عمليات تقييم ومراقبة من النواحي الصحية والشرعية والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والنظام الإماراتي للرقابة على الأغذية الحلال الإماراتي.

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