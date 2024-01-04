شرطة أبوظبي تعزز التوعية الأمنية في منطقة الفلاح

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز شرطة الفلاح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، ملتقى التوعية الأمنية مع أصحاب المحال التجارية في منطقة الفلاح.

واستعرض الملتقى التعاون للتصدي لبعض الظواهر السلبية في المنطقة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أصحاب المحال وشرطة أبوظبي، وتطبيق قانون مكافحة التبغ وحماية المراهقين من مخاطر التدخين بأشكاله كافة، إلى جانب التعريف بالخدمات الشرطية المميزة للجمهور.

وأكد العقيد سعيد عبد الله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية للارتقاء بالخدمات المقدمة لمختلف فئات وقطاعات المجتمع وإسعادهم، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الأمن والأمان باتباع أحدث التقنيات الحديثة الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن رؤيتها الاستراتيجية (أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان) بما يعزز احتفاظ إمارة أبوظبي بمكانتها الريادية بكونها «المدينة الأكثر أمناً في العالم» ومواصلة جهودها الريادية في تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان.

ولفت إلى أهمية تركيب الكاميرات والمراقبة في المحال التجارية والعمل على صيانتها والتأكد من عملها وجرى عرض فيديو توعوي حول جهود شرطة أبوظبي في مكافحة الاحتيال الإلكتروني وكيفية الوقاية منه.

وتحدث النقيب فضل صالح التميمي من منظومة كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية عن مزايا الانضمام لعضوية كلنا شرطة، موضحاً المهام المتعلقة بالبرنامج والخدمات التي يقدمها للمشتركين فيه ودوره في خدمة المجتمع.

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