خالد بن محمد وسيف بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بن حمودة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل استقبال أقامه فرج علي غانم بن حمودة، بمناسبة زفاف نجله «محمد» على كريمة خالد عتيج بن ثايب القبيسي.

وأعرب سموهما عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيان لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

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