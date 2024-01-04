تعاون بحثي بين «بيئة أبوظبي» وجامعة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي وجامعة زايد عن تعاون بحثي لتطوير جرد انبعاث غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي.

وذلك تماشياً مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي وفي إطار شبكة أبوظبي للبحوث البيئية «ADERN».

ويشهد تعاون الطرفين في تحديد عوامل الانبعاثات اللازمة لحساب جرد انبعاثات غازات الدفيئة في أبوظبي بشكل دقيق.

ويساهم البحث في تطوير عوامل الانبعاثات الخاصة بالقطاعات من خلال جمع وتحليل البيانات الأولية والثانوية والمساعدة في تطوير عوامل الانبعاثات المحلية للقطاعات التي لا توجد بها بيانات حالياً.

ومن خلال البحث ستتم أيضاً مراجعة الدراسات الحالية التي أجريت في المنطقة والتقارير وقواعد البيانات حول انبعاثات غازات الدفيئة العالمية والإقليمية لتحقيق فهم شامل بشأن اكتمال وقابلية تطبيق عوامل الانبعاثات المناسبة لإمارة أبوظبي.

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