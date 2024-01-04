دبي.. وجهة رائدة للخدمات الصحية بمعايير عالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد القطاع الصحي في دبي طفرات استثنائية متلاحقة في بنيته التحتية وتقنياته المتطورة ومنشآته وكوادره الطبية عالية الجاهزية والكفاءة، حيث تحقق المنظومة الصحية في الامارة تقدماً لافتاً رسخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة في الخدمات الطبية والسياحة العلاجية.

عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزية القطاع برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور، بالإضافة إلى منظومة ذكية من الخدمات الشاملة، وقد بلغ عدد السائحين القادمين إلى دبي بغرض صحي خلال 2022، أكثر من 674 ألفاً، بعائد مالي نحو مليار درهم.

وتمتلك دبي مقومات التميزكافة في أحد أهم المجالات في العالم، وهو القطاع الصحي، كما تمتلك الإمكانيات التي تجعلها قادرة على مواكبة التقدم الهائل الذي يشهده القطاع عالما، وفق توجهات الإمارات وتطلعات حكومة دبي، سواء فيما يخص التطور الطبي أو التحولات الذكية المتسارعة من أجل تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية.

وتستند منظومة دبي الصحية إلى الاطلاع على جميع التجارب الصحية الناجحة، وبناء الشراكات وتوثيق العلاقات مع المؤسسات ذات العلاقة والأطراف المعنية، محلياً ودولياً، واضعة نصب أعينها الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، وتطلعات الإمارة في الوصول إلى مستقبل أفضل، ينعم فيه المجتمع وأفراده بالرفاه الصحي وجودة الحياة.

تقنيات مبتكرة

واعتمدت دبي مجموعةً من التقنيات المبتكرة لتحسين علاجات الرعاية الصحية للمرضى، كالذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية والجراحة الإشعاعية وخيارات الجراحات المتقدمة المرتبطة بالجهاز العصبي والعمود الفقري وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في طب الأسنان، فضلاً عن العمليات الجراحية المعقّدة لأطراف الجسم الاصطناعية وتقنيات الخلايا الجذعية.

واحتلّ قطاع الرعاية الصحية المرتبة الرابعة بين كافة القطاعات، التي استفادت من هذه الاستثمارات في دبي، كما تخطط دبي لجذب أكثر من 2.5 مليار دولار من الاستثمارات في مجال الأدوية، وتركّز على استقطاب الشركات المصنّعة للأدوية والمتممات الغذائية وزراعة الأعضاء بالطباعة ثلاثية الأبعاد وبلازما الدم.

وتستقطب دبي الشركات والمؤسسات، التي تقدم حلولاً تقنية مبتكرة تسهم في تطوير كفاءة عمليات التشخيص عبر تحليل البيانات والاستفادة من برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الحلول الصحية الرقمية الرائدة المخصصة لتحسين القدرات السريرية ورعاية المرضى.

77 خدمة

وبلغ عدد الخدمات الذكية التي توفرها هيئة الصحة في دبي عبر منصاتها المختلفة 77 خدمة تشمل، السياحة الصحية، والتأمين الصحي، واللجنة الطبية، والعلاج بالخارج، والمكاتب الصحية، والصحة العامة، والخدمات الإدارية الداعمة، والتنظيم الصحي، والتعليم الطبي والأبحاث، ووصل عدد المستفيدين منها خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 847 ألفاً، بزيادة 136 ألفاً عن النصف الأول من 2022.





التحوّل الرقمي

وتماشياً مع توجهات حكومة دبي المتعلّقة بالتحوّل الرقمي والخدمات الذكية، نجحت الهيئة في «أتمتة» خدمات التراخيص المتعلقة بالمهنيين والمنشآت الصحية عبر نظام التراخيص «شريان»، وخدمات السياحة الصحية ومنها خدمة الالتحاق بعضوية تجربة دبي الصحية «DXH»، التي توفر الفرصة للمنشآت المتواجدة ضمن نطاق هيئة الصحة في دبي للمشاركة في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة لمرتادي السياحة الصحية.

بوابة الضمان

أما خدمات التأمين الصحي، فتقدم هيئة الصحة في دبي عبر بوابة الضمان الصحي الإلكترونية خدماتها لأكثر من 4 ملايين شخص يتمتعون بمظلة التأمين الصحي، ووصل عدد المطالبات التأمينية التي نفذتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قرابة 20 مليون مطالبة بواقع 109 آلاف مطالبة يومياً، كما بلغ عدد الوصفات الطبية المعتمد إلكترونياً حوالي 9 ملايين وصفة بداية من يناير حتى يونيو الماضيين.

وتتميز المنظومة الصحية في دبي بخدمات في التعليم الطبي والأبحاث، تتنوع بين برامج الرعاية الدراسية، والإقامة والامتياز للتخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب التطوير المهني المستمر، والاستشارات البحثية، والمؤتمرات العلمية والتدريب، وبلغ عدد المستفيدين من حزمة خدمات التعليم الطبي والأبحاث قرابة 60 ألف مهني صحي.





التطبيب عن بُعد

وتقدم الهيئة خدمات التطبيب عن بُعد أو الرعاية الصحية الافتراضية، حيث تبنّت تطوير هذه الخدمات، وحوكمتها وتحديد متطلباتها الأساسية وشروطها، ومعاييرها، إضافة إلى الأدلة الإرشادية السريرية للرعاية عند بُعد، حيث بلغ عدد مقدمي الخدمة 129 مركزاً صحياً عند بداية 2023، كما بلغ عدد الاستشارات الطبية على منصات التطبيب عن بُعد في العام 2022 قرابة 293 ألف استشارة طبية، بزيادة قدرها 23% عن عدد الاستشارات في العام 2021 التي بلغت 237 ألف استشارة، ووصلت معدلات مدى رضا المتعاملين ومقدمي الخدمة نسبة 92% ونسبة 96% على التوالي.

وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وإشراك المستفيدين في تطوير الخدمات المقدمة، تقوم هيئة الصحة في دبي بقياس مؤشر مستوى رضا المتعاملين، من خلال تنفيذ دراسة سعادة المتعاملين بشكل ربع سنوي ويتم إصدار تقارير دورية متضمنة اقتراحات المراجعين وأهم فرص التحسين، وبلغ معدل رضا المتعاملين خلال النصف الأول للعام الجاري 86%.

وتهدف منظومة الصحة في دبي إلى تنظيم القطاع بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية والشفافية وجودة الخدمات والمنتجات وفق أعلى المعايير العالمية، وتنظيم برامج الضمان الصحي، وتطوير سياسات الاستثمار، ودعم الابتكار واستشراف المستقبل وتوظيف التقنيات الذكية، بما في ذلك الصحة الذكية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، ووقايته من المخاطر الصحية، وتعزيز جهوزية الإمارة للطوارئ والأزمات، كذلك تطبيق أفضل السياسات والتشريعات، وإطلاق الخطط الاستراتيجية الشاملة وتنفيذها على أكمل وجه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز