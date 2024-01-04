إطلاق جائزة التميز البلدي في الشارقة بحلتها الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت بلدية الشارقة عن إطلاق جائزة التميز البلدي الداخلية بحلتها الجديدة، كإحدى المبادرات التي تعزز ثقافة التميز وتجعلها مفهوماً سائداً وسلوكاً راسخاً وسمة أساسية تميز البلدية وموظفيها.

وذلك انطلاقاً من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في «أن بناء المستقبل مرهون ببناء الإنسان، حيث أصبحت القوى البشرية تشكل أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها وبناء الإنسان هو حجر الأساس في التنمية» وتحقيقاً لأهداف وتطلعات بلدية مدينة الشارقة في التحفيز المستمر لكوادرها.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن جائزة التميز البلدي من المبادرات التحفيزية التي تنظمها البلدية بصورة دائمة، لتحفيز الموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهود بما يحقق رؤى وأهداف البلدية في تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، ويحقق بيئة عمل تتسم بالسعادة والمنافسة الإيجابية، وتعزيز منظومة التطوير والتحسين في الأداء المؤسسي، ويلبي كل التطلعات.

وأوضح أن الجائزة تشمل مجموعة من الفئات، منها الفئات الخاصة بالوحدات الإدارية وفئات الموظفين، وتستند عملية التقديم والتقييم على مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب اتباعها عند المشاركة.

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