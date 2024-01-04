شرطة أبوظبي تبث مسلسل توعية لتعزيز الأمن والأمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي في يناير 2024 ببث مسلسل التوعية الشرطي «أبواب» الذي يعد أول عمل درامي شرطي من إنتاجها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وبمشاركة نجوم وممثلين من دولة الإمارات ودول الخليج ومن الوطن العربي، بالإضافة إلى المواهب الواعدة من منتسبيها.

ويتكون المسلسل الشرطي الدرامي «أبواب» من 10 حلقات تلفزيونية منفصلة، سيتم عرضها على حسابات شرطة أبوظبي، باللغات العربية والإنجليزية والأوردو بالإضافة إلى لغة الإشارة، وقناة بينونة ويتناول أهم الظواهر المجتمعية وتسليط الضوء عليها، وكيفية تعامل الأجهزة الشرطية مع تلك الظواهر، ودور كل منها في محاربة الجريمة والوقاية منها.

وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع أن هذا المسلسل يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في تحقيق رسالتها وخطتها الاستراتيجية التي تعمل لاستدامة الشعور بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي، لتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع.

وذلك من خلال ابتكار وخلق وسائل جديدة في التواصل مع الجمهور، والتنويع في إيصال رسائل التوعية والوقاية لكل أفراد المجتمع. وأكد العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات في التوعية لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات المتطورة واستخدام وسائل مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع.

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