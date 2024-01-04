«مركبة السعادة» تنجز 500 معاملة بلدية في دبي خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت بلدية دبي عبر مبادرة «مركبة السعادة» لتقديم الخدمات للمواطنين في مقر إقامتهم، نحو 500 معاملة لحزمة من خدمات البلدية الرقمية والذكية خلال العام الماضي 2023.

حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة في الربع الأول 52 معاملة، والثاني 132 معاملة، والثالث 153 معاملة، بينما شهد الربع الرابع إنجاز 133 معاملة.

وأكدت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز سعادة متعامليها، وخصوصاً فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في إمارة دبي، وتعمل باستمرار على تقديم أفضل مستويات الخدمات لهم، بما يتلاءم مع طبيعة احتياجاتهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً من البلدية على تحقيق مستهدفات محورها الاستراتيجي في إسعاد الناس، وتطوير وتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين وتعزز من جودة حياتهم، مشيرة إلى أن المبادرة تجسد مسؤوليتها المجتمعية تجاه تلك الفئات، وتترجم توجهات حكومة دبي في تحقيق الريادة العالمية في معايير التميز.

وقالت منال بن يعروف: «تعكس مبادرة «مركبة السعادة» مدى حرص بلدية دبي على تسهيل إجراءات التقديم على خدماتها الرقمية، عبر الوصول إلى منازل المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية وأسرع وقت وأقل جهد».

وأضافت: «يبلغ عدد فئات الخدمات التي تنجزها المركبة 13 خدمة، توزعت بين 177 معاملة لإصدار وتجديد خريطة الأرض، و105 طلبات نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة، و93 شهادة إنجاز، و54 طلباً لتنفيذ تخصيص الأراضي السكنية، إضافة إلى 30 معاملة لشهادة من يهمه الأمر المتعلقة بأمور البناء، و3 طلبات تصريح تخطيطي، و4 طلبات تصحيح مخالفات المباني القائمة، و4 طلبات لتصميم وترخيص ملاحق الفلل الخاصة».

وأجرت بلدية دبي توسعة لنطاق الفئات التي تغطيها المركبة لتشمل كل مواطني إمارة دبي، وبقدر أكبر من الخدمات المتنوعة، بعد أن كانت مخصصة فقط لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين. وجاء ذلك تبعاً لما حققته المبادرة من زيادة في نسبة مؤشر السعادة حول الخدمات التي تنجزها المركبة، حيث بلغ عدد المعاملات والخدمات التي أنجزتها مركبة السعادة لكبار المواطنين 109 معاملات، و14 معاملة لأصحاب الهمم، بينما بلغ عدد المعاملات لباقي فئات المتعاملين أكثر من 347 معاملة.

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