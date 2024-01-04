10 آلاف مستفيد من برامج المركز الإبداعي بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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أكد عبدالله علي بوعصيبة، مدير المركز الإبداعي بأم القيوين، أن المركز حقق خلال العام 2023، العديد من المبادرات والمشاريع، بمشاركة أكثر من 35 شريكاً على مستوى إمارات الدولة.

والتي ركزت على إدراج البرامج والمبادرات والمشاريع التي تتماشى مع رؤية وزارة الثقافة والشباب، ومنها (ثقافة تلهم العالم)، و(شباب يصنع المستقبل)، من خلال إثراء القطاع الثقافي في الدولة ودعم الموهوبين والمبدعين وتطوير مهاراتهم لزيادة الوعي بأهمية الدور الكبير الذي يقومون به، من خلال إثراء المشهد الثقافي في الدولة.

وقال إن المركز الإبداعي بأم القيوين قدم أكثر من 80 برنامجاً، تنوعت ما بين البرامج الثقافية والفنية، والمعارض والورش الفنية، والتصميم والخدمات الإبداعية والصحة النفسية ومجال الفنون البصرية، والتراث الشعبي، إضافة إلى عرض المشاريع الوطنية، حيث وصل عدد المستفيدين من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز أكثر من 10 آلاف مستفيد.

20 مبادرة

ولفت بوعصيبة إلى أن المركز قدم عدداً من المشاريع، منها مشروع المخيم الصيفي الذي تخلله أكثر من 30 برنامجاً، تنوعت ما بين ورش عمل ودورات تدريبية وأكاديمية في تخصصات متنوعة، قدمها متخصصون وخبراء كل في مجاله، تصب في رفع وعي الشباب وتسليحهم بالمهارات المتقدمة، وغرس القيم والهوية الإماراتية وتوسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم.

إضافة إلى تنفيذ مبادرات السعادة، تحت عنوان (استأنس)، بعدد 20 مبادرة، وهي مبادرة سنوية يتم تنفيذها من قبل فريق السعادة للموظفين على مستوى الوزارة، تهدف إلى رفع مؤشر السعادة من خلال الاحتفال بمناسبات الموظفين وتكريم الموظفين المتميزين، إضافة إلى تنفيذهم ورش عن الاستدامة -تماشياً- مع عام الاستدامة بزراعة شتلات زراعية، إضافة إلى البرامج الترفيهية التي يقدمها طول السنة، كما يحتفي البرنامج بتنفيذ برامج للفئة المساعدة.

بوابة

وأوضح مدير المركز الإبداعي بأم القيوين، أن المركز يعد بوابة ثقافية وصرحاً ثقافياً في الإمارة، يخاطب مختلف أفراد المجتمع، ويهتم بدعم المبدعين والموهوبين من مختلف الفئات، ويدعوهم –دائماً- للمبادرة والمشاركة مع المركز لتقديم أفضل الخدمات، حيث استضاف المركز العديد من الشباب من أصحاب المواهب والإبداعات، والذين استعرضوا مواهبهم وإبداعاتهم وقصص نجاحهم.

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