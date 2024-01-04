23.5 ألف طفل في 250 مركزاً للطفولة المبكرة بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أظهر تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي نمواً متسارعاً في أعداد الأطفال الملتحقين في مراكز الطفولة المبكرة في الامارة منذ سبتمبر 2022، بنسبة زيادة سنوية بلغت 15 %.

ويبلغ إجمالي عدد المراكز نحو 250 مركزاً تستقبل قرابة 23 ألفاً و 500 طفل. وشهد العام الماضي التحاق أكثر من 3000 طفل إضافي، وافتتاح 27 مركزاً جديداً، ما يشير إلى مواصلة منظومة التعليم المدرسي في الإمارة تعزيز قدراتها وجهة جاذبة بخيارات متنوعة لأولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة في حياة الأطفال.

أنشطة لاصفية

وأظهر التقرير أن 1473 معلمة تعمل في هذه المراكز ، وأن قطاع جميرا يمثل أعلى مناطق دبي السكنية من حيث عدد المراكز بإجمالي 72 مركزاً، كما أن 77 % من هذه المراكز تقدم أنشطة لاصفية، بينما كشف التقرير أن حوالي 66 % من الأطفال الملتحقين بالمراكز تتراوح أعمارهم من 2 ــ 4 سنوات.

تجربة التعلم

وأفاد الدكتور عبدالله الكرم مدير عام الهيئة أن دور مراكز الطفولة المبكرة لا يقتصر على إثراء تجربة التعلم لدى الأطفال فحسب، بل تشكل الأساس لبناء شخصية ومدارك صناع التغيير ومبتكري المستقبل، فضلاً عن دورها في رعاية الأطفال للعيش والتعلم والازدهار في مدينتنا وعالمنا الذي يتطور بوتيرة متسارعة.

وأشار إلى أن النمو في أعداد الطلبة الذي تشهده دبي هذا العام يعد مؤشراً واضحاً على تجارب التعلم الثرية التي توفرها هذه المراكز للأطفال، وعلى ثقة الآباء والأمهات في مراكز الطفولة المبكرة بدبي من أجل منح الأطفال الرعاية والتعليم، بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية «D33» والتي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وجعل دبي من بين أفضل 3 مدن عالمية.

وثمن جهود مراكز الطفولة المبكرة والمعلمين لمنح الأطفال بداية آمنة وممتعة في رحلتهم التعليمية، والتي تشكل الأساس من أجل خلق مجتمع أكثر تماسكاً وبناء اقتصاد أكثر قوة وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

مناهج

وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً بلغات تدريس رئيسية تتنوع بين اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والصينية، والروسية، وغيرها. ويعد منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة «EYFS» الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يطبق في 200 مركز للطفولة المبكرة.

بالإضافة إلى 16 مركزاً يطبق منهاج مونتيسوري، و8 مراكز تطبق منهاج أونتاريو، و6 مراكز تطبق منهاج ولاية واشنطن، فضلاً عن منهاج رياض الأطفال الفرنسي والمطبق في 4 مراكز، بالإضافة إلى المنهاج الإبداعي والمنهاج النرويجي، والمنهاج التعليمي لمرحلة ما قبل المدرسة «IPC» بواقع 3 مراكز لكل منها، فضلاً عن مناهج أخرى متنوعة.

وأكدت الهيئة أنه يمكن لأولياء الأمور الاستفادة من خدمة البحث عن مراكز الطفولة المبكرة في دبي بحسب الموقع الجغرافي، وذلك من خلال دليل المؤسسات التعليمية المتوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

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