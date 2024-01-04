انطلاق مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم السبت

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق السبت المقبل التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، في دورتها الـ 24، والتي تستمر لغاية الثاني عشر منه.

ويستضيف مقر الجائزة في منطقة الممزر بدبي، المشاركين في التصفيات من الذكور، بينما يستضيف مقر جمعية النهضة النسائية بدبي، المشاركات في التصفيات من الإناث.

وقال إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن المسابقة فتحت باب المشاركة خلال الفترة من الأول من شهر نوفمبر 2023، لغاية الثالث عشر من ديسمبر الماضي، من خلال مراكز التحفيظ المعتمدة بالدولة، وفقاً للشروط، ومن خلال أفرع المسابقة الستة التي أعلنتها الجائزة.

ويشترط في الفرع الأول، أن يكون المشارك حافظاً للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، أما الفرع الثاني، فيشترط فيه الحفظ والتجويد لعشرين جزءاً متتالياً، والفرع الثالث، حفظ عشرة أجزاء متتالية حفظاً وتجويداً، أما الفرع الرابع، فحفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد، وهذا الفرع مخصص فقط للمواطنين، أما الفرع الخامس، فحفظ 5 أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المقيمين، والفرع السادس، حفظ ثلاثة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز10 سنوات من المواطنين.

وقال بوملحه إن عملية التسجيل قد شهدت إقبالاً كبيراً من المتقدمين في جميع فروع المسابقة للوصول إلى النهائيات، مشيراً إلى أن اليوم الأول للتصفيات النهائية للمسابقة، سيشهد تنافس 7 متسابقين من جميع فروع المسابقة لفئة الذكور، وهم عبد المالك محمد يونس محمد أنور شاه المرشح للفرع الأول، والمتسابق عمر معمر على أحمد بانبيله، ومرشح للفرع الأول ايضا، وعبد الله محمد سالم مصبح العيسائي للفرع الثاني من النهاية، والمتسابق حميد الله حبيب الله للفرع الثاني من البداية، والمتسابق محمد العسري للفرع الثالث من النهاية، والمتسابق زايد محمد حسن سالم الكثيري للفرع الرابع من النهاية، والمتسابق أبوبكر عطا الله للفرع الخامس من النهاية.

كما تشارك 8 متسابقات من الإناث، وهن مريم محمد تاج محمد إبراهيم للفرع الأول، والمتسابقة فاطمة إبراهيم جاسم محمد الحمادي للفرع الأول، والمتسابقة ربا حسين إبراهيم نور الدين حمزة للفرع الثاني من البداية، والمتسابقة قمران ببي محمد خالد للفرع الثاني من البداية، والمتسابقة اليازية حمد مبارك عنوده العامري للفرع الثاني من النهاية، والمتسابقة علياء علي محمد علي العنتلي للفرع السادس من النهاية، والمتسابقة أسماء محمد بجاس سالم الكوري للفرع الثالث من البداية، والمتسابقة ريم حسن علي مدول القحطاني للفرع الثالث من البداية.

وأضاف بوملحه أن الجائزة شكلت لجنتين تحكيميتين، واحدة للذكور والأخرى للإناث، حيث جرى تشكيل لجنة الذكور برئاسة فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري، وعضوية كل من فضيلة الشيخ مانع عبد الله النهدي، وفضيلة الشيخ يوسف أحمد محمد النقبي، وفضيلة الشيخ سلطان عبد الله محمد قاسم الحمادي، وفضيلة الشيخ إسماعيل كامل إسماعيل البريمي، وفضيلة الشيخ جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى، أما لجنة الإناث فقد جرى تشكيلها برئاسة ابتسام هائل غيلان، وعضوية كل من أسماء حسن المرزوقي، وصديقة يحي الكمالي، ونعمة حسن محمد حسن، وإيمان محمد فاضل معلوم، والأستاذة عبير طه حماد.

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