لطيفة بنت محمد: محمد بن راشد نموذج عالمي في القيادة والطموح

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن الرابع من يناير يمثل ذكرى استثنائية وفرصة للتأمل في النهج القيادي الفريد الذي يمتاز به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القائد الملهم والأب المحب لأبنائه وشعبه، والمعلم الذي ننهل من علمه وفكره ورؤاه المتفردة التي جعلت منه نموذجاً عالمياً في القيادة والطموح.

وقالت سموها: «نحتفل بذكرى مرور 18 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي.. 18 عاماً من الريادة والإبداع والابتكار والتمكين، عزز سموه خلالها جاهزية دبي للمستقبل بتفكيره الاستباقي، وقاد مسيرتها التنافسية محققاً إنجازات عالمية في مختلف المجالات، وأرسى منظومة حكومية رائدة قائمة على الابتكار، وألهم شعوب المنطقة والعالم، وفَتحَ الآفاق واسعةً أمام الطامحين والحالمين والمبدعين والشغوفين بالتميز، ونجح معهم وبهم في تحقيق أهداف دبي والإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً على مختلف الأصعدة، لتصبح منارة إنجاز وإبداع عالمية».

وأضافت سموها: «أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة قيادية متميزة تقوم على بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، تخرجت منها على مدار السنوات الماضية قيادات أسهمت في مواصلة مسيرة التطوير والعطاء والتنمية المستدامة في الدولة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، ونجدد العهد بأن نسير على دربه وخطاه لتبقى دبي والإمارات دائماً في أعلى المراتب».

سموها:

الرابع من يناير فرصة للتأمل في النهج القيادي الفريد لسموه

محمد بن راشد المعلم الذي ننهل من فكره ورؤاه المتفردة

أرسى سموه منظومة حكومية رائدة وألهم شعوب المنطقة والعالم

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