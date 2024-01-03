"مؤسسة دبي للمستقبل": المنتدى الاستراتيجي يعزز استشراف مستقبل العالم العربي

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أكد خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المنتدى الاستراتيجي العربي أحد أهم التجمعات العربية التي تستضيفها دولة الإمارات، وخلال عقدين من الزمان استطاع أن يركز على هدفه الرئيسي في استشراف المستقبل فيما يخص التحديات التي تواجه العالم العربي وأيضاً يضع مؤشرات للمستهدفات التي تحتاجها المنطقة.

,لفت بالهول في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال انطلاق أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي اليوم بدبي تحت عنوان "حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً 2024"، إلى أهمية المنتدى فيما يخص التكاتف والتلاحم بين الخبراء العرب من أجل وضع خارطة طريق لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مثمناً كلمة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي التي رصد فيها التحولات الأساسية في المشهد الاستراتيجي بالمنطقة والعالم، وطرح معاليه تساؤلات عن مستقبل المنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المنتدى ركز بصورة رئيسية على تكاتف دول منطقة الخليج العربي في الكثير من القضايا الاقتصادية وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الدول العربية ، إضافة إلى قضايا هامة مثل وضع تشريعات للتحديات الرقمية، مؤكداً أن تلك المبادرات تصب في مصلحة المواطن العربي.

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