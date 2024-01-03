«صحة دبي» تصدر النسخة الثانية من الدليل الإرشادي

المصدر: دبي - البيان

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الدليل لإرشادي لهيئة الصحة بدبي اضغط هنا

أصدرت هيئة الصحة بدبي ممثلة باللجنة الطبية النّسخة الثانية لدليلها الإرشادي الذي يستهدف جميع موظفي حكومة دبي والمتعاملين الخارجيين.

وأجرت الهيئة بعض التحديثات اللازمة وتم اعتماد الدليل من اللّجان الطبية على مستوى الدولة، ليكون مرجعاً لها لاتخاذ القرارات وفقاً للتّشريعات ذات الصّلة.

ويتكون الدليل الإرشادي المحدّث من 194 صفحة موزعة على تسعة فصول تتضمن قواعد وأسس وضوابط اتخاذ القرار لضمان الحوكمة والمساواة بين موظفي حكومة دبي فيما يتعلق بعمليّات التّدقيق الطبي، وطلبات الإجازات المرضية، وتحديد نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنيّة، والتّوصية بتخفيف ساعات عمل الموظفين لأسباب صحيّة، والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب صحيّة وغيرها.

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