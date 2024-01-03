"طرق دبي": 98% التزام المركبات الثقيلة بمعايير الحد من الانبعاثات الكربونية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشادت هيئة الطرق والمواصلات، بالتزام الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع النقل التجاري من خلال الشاحنات والمركبات الثقيلة، بالحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم هذه المركبات، وقد بلغت نسبة التزام هذه المركبات 98% تقريباً.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية وتوعوية نفذتها مؤخرا الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص وبالتنسيق مع إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة مواصلات الإمارات، وذلك بهدف تعزيز ورفع مستوى أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم المركبات الثقيلة.

وأشاد عيسى الأميري، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بالتزام الشركات والمؤسسات المالكة للمركبات الثقيلة ومنها شاحنات نقل البضائع بمعايير الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلا: "لقد بلغت نسبة التزام هذه الجهات (98%) تقريبا، وهذا إن دَلَّ على شيء فإنما يَدُلُّ على مستوى الوعي الذي تتمتع به هذه الشركات والمؤسسات. وقد استمرت الحملة التفتيشية لمدة أسبوع، وشملت مختلف أنواع المركبات الثقيلة في عدد من الشوارع والطرق الحيوية في دبي. وقد جسّدت الحملة الغاية الاستراتيجية الثانية المتمثّلة بالاستدامة والثالثة للهيئة المتمثلة بالصحة والسلامة والأمن."

ويأتي تنظيم أنواع مختلفة من الحملات ضمن إطار الخطط الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات التي تُنَفَّذُ على مدار العام من منطلق الحرص الدائم للهيئة على نشر الوعي البيئي وتعزيز السلامة المرورية للطرق، حيث تتضمن هذه الحملات محاور توعوية وتثقيفية موجهة للسائقين لضمان الالتزام والتقيد بالمعايير والمتطلبات الفنية واشتراطات السلامة المرورية لقيادة الشاحنات والمركبات الثقيلة بشكل آمن على الطرق.كما تُجَسِّدُ هذه الحملات أهداف الهيئة لتعزيز سلامة التنقل وجعل الطرق أكثر أماناً، لترجمة رؤيتها: الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز