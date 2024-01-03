حضر جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي.. حمدان بن محمد: سيبقى هدفنا في دبي الخير والمستقبل الأفضل لكل العرب

المصدر: البيان

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رفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يستعرض حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً.

وأكد سموه أن هدف دبي كان وسيبقى الخير والمستقبل الأفضل لكل بلد عربي وكل مواطن عربي.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "حضرت برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يستعرض حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً".

وأضاف سموه: "يُعد المنتدى منصة لاستعراض واقعنا العربي ويبحث التوجهات الجيوسياسية الجديدة والتحولات الاقتصادية العالمية، وهدفنا في دبي كان وسيبقى الخير والمستقبل الأفضل لكل بلد عربي وكل مواطن عربي".

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