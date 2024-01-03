محمد بن راشد: ستبقى القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال حضوره جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي، أن منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها.

ودون سموه على منصة إكس: أثناء حضوري اليوم جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 .. وهدفه استشراف مستقبل المنطقة اقتصادياً وسياسياً في العام الجديد .. منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها .. وتنسيق جهودها .. وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها .. والتمسك بخياراتها المستقلة لحل أزماتها وبناء مستقبلها . وستبقى القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم ووجدان كل إنسان يمتلك معايير أخلاقية حقيقية… وستبقى الإمارات داعمة للقضية .. وساعية لإحلال السلام .. ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق .

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