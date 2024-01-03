شرطة دبي تستقبل 14148 مكالمة خلال احتفالات رأس السنة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة السادسة مساءً يوم الـ 31 من ديسمبر الماضي وحتى الساعة السادسة صباح الأول من يناير العام الجاري خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، 14 ألفاً و148 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة "999"، ومركز الاتصال "901" المخصص للحالات غير الطارئة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، أن المكالمات توزعت بين 13 ألفاً و78 مكالمة على رقم مركز القيادة والسيطرة"999"، و1070 مكالمة على مركز الاتصال "901" المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى العقيد محمد عبد الله المهيري، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على الإجابة على كافة مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأشاد العقيد محمد عبد الله المهيري بتعاون أفراد الجمهور مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات التي ساهمت في سلاسة الحركة والتنقل، مثنيةً في الوقت ذاته على التزام أفراد الجمهور بالتوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مُبكر، واطلاعهم على التعليمات التي نشرت عبر مختلف وسائل الإعلام وهو ما أسهم في إخراج الاحتفالات على أفضل وجه، وبما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي في تنظيم أكبر الفعاليات العالمية.

ونبه العقيد محمد المهيري، أفراد الجمهور إلى أن الاتصال على الرقم "999" يتم فقط في الحالات الطارئة، وأن الاتصال على الرقم "901" هو للحالات غير الطارئة إلى جانب الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مشيراً إلى أن ضباط وأفراد الشرطة في مركز اتصال 901 جاهزون دائماً للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز