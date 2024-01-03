«أنفعكم لأهلكم» تستهدف صيانة منازل في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي في الشارقة، المبادرة الإنسانية الأولى من نوعها على مستوى مجالس الضواحي بعنوان «أنفعُكم لأهلكم»، الرامية إلى صيانة منازل الأسر المستحقة بإشراف من دائرة الإسكان بحكومة الشارقة.

وتأتي المبادرة بعد حصر احتياجات المنازل التي يقطن بها الأهالي وإعداد تقارير عن حاجة منازلهم للصيانة، وتلاقت المبادرة مع جهود المجلس في تعزيز الدعم الاجتماعي لأهالي الضاحية، والعمل على تلبية أحد احتياجات الأهالي في مبادرة رائدة تهدف إلى صيانة منازل الأسر المستحقة.

وشملت المبادرة صيانة 8 منازل من أهالي الضاحية، بعد أن تم التنسيق في إعداد تقارير عنها وتقييمها ومتابعة أعمال التنفيذ وما قبل التنفيذ بشكل مباشر من رئيس المجلس، وبشكل يومي مع اللجنة المتطوعة وموظفي مجلس ضاحية الخالدية.

وجرى خلال المبادرة إعداد تقارير دورية بجانب القيام بجولات وزيارات ميدانية، وتقديم بيانات دورية حول حالة المنازل المستوفية لشروط المبادرة وسير الأعمال فيها.

واكد خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية أن «أنفعُكم لأهلكم»، حققت العديد من الأهداف الاجتماعية، وأسهمت في توفير الدعم الأمثل وتحقيق التأثير الإيجابي المرجو لأهالي المنطقة.

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