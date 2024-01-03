بلدية دبي.. ريادة عالمية في الخدمات والمبادرات

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حرصت بلدية دبي على إطلاق مبادرات وخدمات نوعية أسهمت في تعزيز ريادة الإمارة خلال عام 2023، بهدف جعلها المدينة الأكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة، والعمل على تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة.

وحرصت البلدية على إطلاق منصة الفرص، وهي منصة مبتكرة للفرص الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، كما أنجزت مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة «بيو غاز»، الذي يعتبر أحد مشاريع الطاقة المتجددة التي تخدم الخطة الاستراتيجية لتحويل أصول بلدية دبي إلى أصول خضراء ومستدامة.

وخصصت البلدية 3 شواطئ جديدة للسباحة الليلية في كل من جميرا 2، جميرا 3 وأم سقيم 1، بطول إجمالي يبلغ 800 متر، وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات توعوية وتثقيفية.

نظام جديد

وحرصت البلدية على إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء، الذي صُمّم ليتناسب مع احتياجات المتعاملين ، فيما يعد بلووم ماركت للخضار والفواكه الذي تم افتتاحه في يوليو الماضي وجهة متكاملة لبيع وشراء المنتجات والمواد الغذائية في بيئة مكيفة تحافظ على جودة وسلامة البضائع والمنتجات، وذلك على مساحة 66 ألف متر مربع في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه.

تدشين

كما تم تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الذي يعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ومن دون أي تأثيرات بيئية، وبتكلفة بلغت 4 مليارات درهم.

دوار الساعة

وأنجزت بلدية دبي مشروع تطوير «دوار الساعة» في منطقة ديرة، في أغسطس الماضي بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين درهم،كما أطلقت منصة رقمية جديدة بنظام 360 مدعومة بتقنيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية، وتتميز المنصة بكونها مبوبة رقمياً بالكامل من حيث بيانات المتعاملين، وعدد سكان الإمارة، والمواقع الجغرافية التي تخدمها، والبالغ عددها 320 منطقة وموقعاً عاماً.

وأطلقت البلدية أول أكاديمية مهنية معتمدة على مستوى الدولة، والمعنية بالمعرفة والتدريب المهني المتخصص، كما منصة «البناء في دبي» لتوفير جميع الخدمات والمعلومات والإجراءات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، سواء المقدمة من البلدية أو من الجهات الأخرى في الإمارة، وأعلنت مع هيئة دبي للطيران المدني عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع «آفاق دبي»، المعني بوضع معايير تخطيطية لمسارات الطائرات بدون طيار في الأجواء منخفضة الارتفاع ومواقع المطارات والمهابط المخصصة لها.

وشاركت بلدية دبي في مؤتمر (COP28) كشريك استراتيجي للمسار، وأفردت جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، حيث كانت أكثر منصة مستدامة في المنطقة الخضراء.

وأعلنت البلدية عن إطلاق «تحديث خطة استشراف المستقبل» التي ترسم خريطة طريق لتخيّل وتصميم وتنفيذ مستقبل دبي ضمن نطاق العمل البلدي وفق نموذج المدن المستدامة المستقبلية التي يشكل الإنسان محورها المركزي وتمثل جودة الحياة غايتها العليا، بما يعزز موقع دبي مدينة عالمية في صدارة مدن المستقبل الرائدة.

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