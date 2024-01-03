جمعية دار البر تنال «آيزو حوكمة المؤسسات»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت جمعية دار البر في نيل شهادة نظام حوكمة المؤسسات «ISO 37000:2021»، والتي تغطي مختلف الأنشطة والعمليات والخدمات، المقدمة من قبل الجمعية إلى عملائها وللمجتمع إجمالاً، لتعزز ريادتها التاريخية في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي التنموي، في الإمارات وبقاع عدة حول العالم.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«دار البر» إن هذه الشهادة والإنجاز الجديد للجمعية ينضم إلى سلسلة الشهادات الدولية المحكمة، التي حصدتها الجمعية على مدار الأعوام الماضية، والإنجازات المتعاقبة، التي حققتها في مسيرتها الطويلة والممتدة في العمل الخيري والإنساني والمجتمعي التنموي.

وأوضح أن الجمعية سبق أن حصلت على شهادات «الآيزو» في مجالات مختلفة، تشمل نظام إدارة الجودة ISO9001:2015، نظام إدارة أمن المعلومات 2700:2013ISO، نظام إدارة الأصول ISO55001:2014، نظام إدارة الابتكار ISO56002:2019.

لافتاً إلى أن هدف الجمعية من وراء نيل شهادات «الآيزو» هو تطوير أنظمتها الإدارية، وتعزيز جودة عملها وحزمة خدماتها، المتنوعة والشاملة، وصولاً إلى ترسيخ ثقة عملائها والمجتمع والمستفيدين من خدماتها الحيوية، وتعزيز شراكاتها مع العديد من المؤسسات العامة والخاصة.

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