بحث مستجدات مشاريع  إسعاف دبي

المصدر: دبي - البيان

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اطلع عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على مستجدات المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة المرتبطة بخطة دبي 2030.

جاء ذلك خلال زيارته أمس إلى مقر المؤسسة، وكان في استقباله مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي، الذي استعرض وفريق العمل المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة التي تسهم في تحقيق استراتيجية دبي 2030 واستراتيجية التحول الرقمي.

حيث تم عرض مشروع تطوير وأتمتة عملية التدريب وقياس مهارة المسعفين بشكل ذاتي، والمرحلة الثانية من مشروع التطبيب عن بعد، ومشروع تطوير أنظمة الملاحة والتصنيف الطبي للحالات، ومشروع التنبؤ بالحالات.

ووجه عوض الكتبي فريق العمل إلى المزيد من الجهد لتحقيق التكامل بين أهداف المؤسسة والغايات الاستراتيجية للمنظومة الصحية في الإمارة ، من خلال تطوير خدمات المؤسسة وتبني التقنيات الحديثة وابتكار حلول متقدمة لتعزيز خدمات المؤسسة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب مكانة دبي الرائدة في تقديم أفضل الخدمات الطبية.

كما شملت الزيارة تفقد الكتبي للإسعاف الحسي وهي خدمة جديدة أطلقتها المؤسسة مخصصة لفئات التوحد ومتلازمة داون وللإعاقات الذهنية البسيطة، حيث استعرض فريق العمل الخطوات التي تمت قبل إطلاق المشروع، بدءاً من دراسة التحديات في الميدان التي وضعت على طاولة نقاش أولويات المؤسسة وتوظيف الشراكات المتخصصة لخدمة المشروع.

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