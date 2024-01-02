طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة شمالاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة غرباً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 07:19 والجزر الأول عند الساعة 10:47والجزر الثاني عند الساعة 23:44.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 19:33.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 21 80 45

دبي 27 22 80 40

الشارقة 26 20 80 45

عجمان 27 22 75 40

أم القيوين 26 19 90 50

رأس الخيمة 27 19 80 45

الفجيرة 28 23 75 35

العـين 27 17 85 40

ليوا 27 17 90 45

الرويس 25 19 85 50

السلع 24 20 80 45

دلـمـا 24 21 80 50

طنب الكبرى 24 22 85 50

طنب الصغرى 24 22 85 50

أبو موسى 24 22 85 50.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز