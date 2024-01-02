"كرنفال شرطة دبي" ينطلق بعد غد

المصدر: وام

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ينطلق "كرنفال شرطة دبي" في "سيتي ووك" خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير الجاري ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 14 يناير الجاري.

ويستعرض الكرنفال عددا من المشاريع المستقبلية المبتكرة وأحدث التطورات في مجال السلامة والتكنولوجيا لشرطة دبي.

كما يقدم الكرنفال أجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية التي ستؤديها فرقة شرطة دبي الموسيقية واستعراضات موكب الفرسان وخيالة الشرطة ومجموعة من السيارات الفاخرة التي تمتلكها شرطة دبي، إضافة إلى عروض الفرق الموسيقية الجوالة والكلاب البوليسية وغيرها.

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