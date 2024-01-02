طرق دبي ترسي عقد مشروع إنارة طرق في 40 منطقة بقيمة 278 مليون درهم

المصدر: البيان

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أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع إنارة طرق في 40 منطقة وشارع، بقيمة 278 مليون درهم، وذلك في إطار خطة إنارة الطرق 2023- 2026، لتطوير البنية التحتية المتكاملة لمرافق شبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: تهدف خطة إنارة الطرق 2023-2026، إلى ورفع مستوى السلامة المرورية والأمان لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة، وتحقيق السعادة لسكان وزوار تلك المناطق، وروعي في اختيار المناطق، تحقيق متطلبات الأمان والسلامة المرورية، وحجم الحركة المرورية في تلك الأراضي، ونسبة التنمية العمرانية.

وأضاف معاليه: ستكون جميع الانارة الجديدة بتقنية الإنارة الموفرة للطاقة “LED”، التي تتميز بالعديد من الخصائص مقارنة بوحدات الإنارة التقليدية، منها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 55 في المائة، وارتفاع العمر الافتراضي بنسبة 173في المائة، الأمر الذي يسهم في تقليل دورية استبدال المصابيح، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل.

ووفقاً لخطة إنارة الطرق، بدأت الهيئة عام 2023، تصميم وتنفيذ إنارة الطرق في مناطق الفصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، واللسيلي ولهباب الأولى والثانية، والمشروع حاليا في المراحل النهائية.

وسيشهد العام الجاري 2024، إنارة الطرق غير منارة في مردف، والبراحة، عود ميثاء، والوحيدة، والحضيبة، والسطوة، وأبوهيل، والبدع، كما ستـُنفذ الإنارة في مناطق أم سقيم الأولى والثانية والثالثة، والصفاء الأولى والثانية، والمنارة، وشارع محمية المريال، والطريق المؤدي الى قاعدة المنهاد الجوية، وشوارع ومواقف في مناطق جميرا، وسيشهد عام 2025، إنارة الطرق في مناطق أم الشيف، والصفوح الأولى، والقوز السكنية الأولى والثالثة، وند الحمر، والعوير الثانية، وفي عام 2026، سيشهد إنارة الطرق في مناطق الممزر، وعود المطينة، وشوارع ومواقف متفرقة في القرهود، والطوار، وحصيان، والجافلية والمرموم والقصيص الأولى والثانية، وند الشبا الأولى، والورسان الثانية، ومدينة هند والخليج التجاري، وأم رمول، وراس الخور الصناعية الأولى والثانية وشارع راس الخور الصناعية الثالثة.

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