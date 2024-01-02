الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار خلال يناير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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ذكر تقرير مناخي أصدره المركز الوطني للأرصاد إن شهر يناير يتميز بانخفاض درجات الحرارة حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارد خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصطحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وأشار التقرير إلى أن الدولة ومنطقة الخليج تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي يؤدي إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار، حيث سجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.

وتشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وتشير الإحصاءات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 16.4 و 20.0 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 21.3 و25.7 درجة مئوية، متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و15.1 درجة مئوية

وسجلت أعلى درجة حرارة 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991، وفي الهير سنة 1983 و الفوعه سنة 1983، كما سجلت أقل درجة على ركنه سنة 2021 والتي بلغت 2- درجة مئوية تحت الصفر .

ويبلغ متوسط سرعة الرياح خلال يناير 12 كم/ساعة، وسجلت أعلى سرعة رياح (هبة رياح) 101.9 (كم/ س) على مطار أبوظبي عام 2022، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63 %، متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 % إلى 91 % ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 31% إلى 47%.

وقد سجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

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