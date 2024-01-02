شرطة الشارقة تتعامل مع 3343 مكالمة خلال عطلة رأس السنة

المصدر: البيان

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تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مع (3343) مكالمة خلال عطلة رأس السنة الميلادية بواقع (2358) مكالمة على منصة الاتصال 999، و(985) مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.

وأكد العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي -مدير إدارة العمليات- بأن غرفة العمليات قد رفعت حالة الاستعداد خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وعملت على تنسيق كافة الجهود بينها وبين غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتعامل مع جميع المكالمات الواردة بمهنية عالية، وإحالتها إلى الجهات كل حسب اختصاصه، والحرص على تعزيز زمن الاستجابة بما يحقق جودة الحياة الـأمنية لمجتمع الإمارات.

بلاغات طارئة

وأشار العقيد جاسم إلى أن غرفة العمليات تلقت العديد من المكالمات عبر منصة 999 المخصصة حصراً لاستقبال البلاغات الطارئة، وذلك من أجل الاستفسار حول خدمة معينة أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر على فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة.

وأضاف بأن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم كافة المعلومات، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.

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