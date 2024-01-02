«طرق دبي» ترسي عقد مشروع إنارة طرق في 40 منطقة بتكلفة 278 مليون درهم

المصدر: البيان

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أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع إنارة طرق في 40 منطقة وشارع، بتكلفة 278 مليون درهم، وذلك في إطار خطة إنارة الطرق 2023- 2026، لتطوير البنية التحتية المتكاملة لمرافق شبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: تهدف خطة إنارة الطرق 2023-2026، إلى ورفع مستوى السلامة المرورية والأمان لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة، وتحقيق السعادة لسكان وزوار تلك المناطق، وروعي في اختيار المناطق، تحقيق متطلبات الأمان والسلامة المرورية، وحجم الحركة المرورية في تلك الأراضي، ونسبة التنمية العمرانية.

وأضاف: تحقيقاً للأهداف استراتيجية الهيئة، جرى اعتماد أفضل الممارسات في مجال ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر، وتوظيف أحدث الحلول التقنية الذكية والمبتكرة في نظام الانارة المستدامة، وبما يناسب البيئة المناخية في دولة الامارات، حيث ستكون جميع الانارة الجديدة بتقنية الإنارة الموفرة للطاقة (LED)، التي تتميز بالعديد من الخصائص مقارنة بوحدات الإنارة التقليدية، منها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 55%، وارتفاع العمر الافتراضي بنسبة 173%، الأمر الذي يسهم في تقليل دورية استبدال المصابيح، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل.

خطة الإنارة

ووفقاً لخطة إنارة الطرق، بدأت الهيئة عام 2023، تصميم وتنفيذ إنارة الطرق في مناطق القصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، واللسيلي ولهباب الأولى والثانية، والمشروع حاليا في المراحل النهائية.

وسيشهد العام الجاري 2024، إنارة الطرق غير منارة في مردف، والبراحة، عود ميثاء، والوحيدة، والحضيبة، والسطوة، وأبوهيل، والبدع، كما ستـُنفذ الإنارة في مناطق أم سقيم الأولى والثانية والثالثة، والصفاء الأولى والثانية، والمنارة، وشارع محمية المريال، والطريق المؤدي الى قاعدة المنهاد الجوية، وشوارع ومواقف في مناطق جميرا، وسيشهد عام 2025، إنارة الطرق في مناطق أم الشيف، والصفوح الأولى، والقوز السكنية الأولى والثالثة، وند الحمر، والعوير الثانية، وفي عام 2026، سيشهد إنارة الطرق في مناطق الممزر، وعود المطينة، وشوارع ومواقف متفرقة في القرهود، والطوار، وحصيان، والجافلية والمرموم والقصيص الأولى والثانية، وند الشبا الأولى، والورسان الثانية، ومدينة هند والخليج التجاري، وأم رمول، وراس الخور الصناعية الأولى والثانية وشارع راس الخور الصناعية الثالثة.

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