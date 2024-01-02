«أمنية» تُسعد قلوب 712 طفلاً وطفلة من 28 جنسية

المصدر: وام

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أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية"، حرص المؤسسة على مواكبة جهود القيادة الرشيدة في استدامة الفرح والسعادة في قلوب جميع الأطفال المرضى مع عائلاتهم داخل وخارج الدولة على حدٍّ سواء.

وقالت: "إن إسعاد قلوب المرضى وإدخال مشاعر الأمل والتفاؤل والقوة والشجاعة إلى قلوبهم عنوان مهمّتنا التي لا تنتهي. وفي مؤسسة تحقيق أمنية نجحنا في أن نواكب أهداف عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتحقيق استدامة الفرح والسعادة في قلوب الجميع دون تفرقة".

وأضافت: "تمكّنت المؤسسة خلال عام 2023 من نثر بذور السعادة والتفاؤل في قلوب 712 طفلاً وطفلة من 28 جنسية داخل الدولة وخارجها، الذين يُعانون من حوالي 98 مرضاً من الأمراض المُزمنة المُهدّدة للحياة".

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف: "عمل الخير الإنساني النبيل في دولة الإمارات لا تتوقف عجلته، ونُسارع في المؤسسة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المرضى بغض النظر عن أماكنهم أو جنسياتهم. وأثلجت نتائج عام 2023 قلوبنا حيث تمّ تحقيق 307 أمنيات في الإمارات، و217 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى 188 أمنية في جمهورية مصر العربية، ونتطلّع إلى مزيد من الإنجازات والتوسّعات في عمل الخير وإسعاد قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة أينما كانوا".

وأشادت بجهود فريق عمل المؤسسة المبذولة في الحرص على تحقيق أمنيات الأطفال، مع تمكّنهم من زيادة نسبة تحقيق الأمنيات المُتعلّقة بالسفر خارج الدولة عن طريق الحملات المُنتظمة التي يتمّ إطلاقها بهذا الخصوص.

وتوجّهت الشيخة شيخة بنت سيف بالشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات الحكومية والخاصّة الحريصة على ردّ الجميل لأرض الخير والبركة والملتزمة بتأدية مسؤولياتها المجتمعية، وإلى كل أفراد مجتمع الإمارات على مُساهماتهم الكريمة والسخية، التي لعبت دوراً محورياً مهمّاً في تحويل جميع أمنيات الأطفال المرضى إلى واقع أدخل السعادة والأمل على قلوبهم مع عائلاتهم.

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