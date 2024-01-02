قرقاش: تهنئة صادقة ومقدرة من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لأداء الدبلوماسية الإماراتية

المصدر: البيان

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رحب معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بتهنئة بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لأداء الدبلوماسية الإماراتية وتمثيلها الحكيم للمواقف العربية في مجلس الامن.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "تهنئة صادقة ومقدرة من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لأداء الدبلوماسية الإماراتية وتمثيلها الحكيم للمواقف العربية في مجلس الامن.

وأضاف "ولا يسعني إلا أن اقتبس من الأديبة ميّ زيادة قولها: "أليس من المدهشات أن مظاهر الباطل أقدر في الإقناع أحياناً من مظاهر الحق".

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